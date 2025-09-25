Médica de filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile revela: ‘Cinco horas de cirurgia’

Para CARAS Brasil, a Dra. Lilian Zaboto explica cirurgia e doença rara do filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile, Yhudy Lima

O cantor Wesley Safadão e Mileide Mihaile enfrentaram dias de tensão na última semana. O filho dos dois, Yhudy Lima, de 14 anos, precisou passar por uma cirurgia delicada no crânio depois de fortes dores de cabeça que surgiram de forma repentina.

A pediatra responsável pelo caso, Dra. Lilian Zaboto, detalhou todo o processo à CARAS Brasil, destacando o diagnóstico raro e a rápida ação da família.

Dor intensa levou à descoberta do problema

Segundo a médica, os primeiros sintomas apareceram de forma inesperada:

“Ele se queixou de dor de cabeça na região parietal direita. Ao passar a maquininha durante o corte, sentiu muita dor, e Wesley prontamente pediu que ele fosse encaminhado ao pronto-atendimento”, relatou Dra. Lilian Zaboto, que acompanhou Yudi desde a chegada ao hospital até o pós-operatório.

Exames revelaram alteração grave

Os exames iniciais mostraram alterações preocupantes:

“O ultrassom mostrou uma imagem cística líquida, sinal de inflamação no local, e na tomografia identificamos uma lesão tumoral que rompia o osso do crânio. Foi então que levantei a suspeita de uma doença rara chamada histiocitose de células de Langerhans”, explicou a pediatra.

Leia também: Mãe de Mileide Mihaile se pronuncia após o neto passar por cirurgia: ‘Nosso milagre!’

Cirurgia no Hospital Sírio-Libanês

Com a gravidade do quadro, Yudi foi imediatamente transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O procedimento aconteceu na sexta-feira (20) e foi conduzido pelo neurocirurgião Dr. Hamilton, com apoio da equipe de oncologia.

Sucesso da operação

“A operação começou ao meio-dia e terminou às 17h. Foi um sucesso, conseguimos retirar a parte comprometida do osso e Yudi se recuperou muito bem. Ele teve alta já no domingo e ontem (terça-feira) recebemos a confirmação da biópsia: trata-se mesmo de histiocitose, mas felizmente está controlada”, disse Dra. Lilian.

Após a cirurgia, o adolescente segue em acompanhamento médico, mas apresenta evolução animadora. A pediatra reforçou que o quadro está sob controle e que o suporte rápido da família foi essencial para o bom desfecho.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)