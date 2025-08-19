Médica comenta sobre bradicardia de Luva de Pedreiro: ‘Pode atingir qualquer idade’

Em entrevista à CARAS Brasil, a cardiologista Dra. Lívia Sant’Ana comenta sobre a bradicardia em jovens saudáveis como Luva de Pedreiro

Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro nas redes sociais, foi internado na terça-feira, 12, no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa (PB), após passar mal e precisar ser levado às pressas para atendimento urgente.

Segundo boletim médico divulgado na quarta-feira, 13, o influenciador apresentou leve redução na frequência cardíaca, mas seu estado de saúde é considerado estável. Ele recebeu alta no dia seguinte de sua internação, após realizar exames que não apontaram outras alterações significativas, mas segue em observação.

Em entrevista à CARAS Brasil, a cardiologista Dra. Lívia Sant’Ana explicou sobre as principais causas da bradicardia em jovens saudáveis, sintomas aos quais se deve ficar alerta e as diferentes formas de tratamento.

“Em adultos, a frequência cardíaca em repouso costuma variar entre 60 e 100 batimentos por minuto. Quando ela cai abaixo de 60, chamamos de bradicardia”, explica a cardiologista. “Mas nem sempre uma frequência baixa é um problema, depende muito se há sintomas ou alguma condição de saúde associada.”

Segundo a especialista, a bradicardia pode ter várias causas: desde alterações no marcapasso natural do coração, uso de certos medicamentos, problemas hormonais como o hipotireoidismo, até doenças cardíacas estruturais. Em alguns casos, ela pode ocorrer até em pessoas saudáveis, sem representar risco imediato.

“Quando há sintomas como desmaios, falta de ar, dor no peito ou a frequência cardíaca cai muito, abaixo de 40 batimentos, precisamos de atenção e, muitas vezes, de internação”, alerta Lívia Sant’Ana quando questionada sobre os principais sintomas aos quais se deve prestar atenção.

Enquanto pode ser comum que atletas ou pessoas saudáveis tenham frequência cardíaca naturalmente baixa, a especialista explica que é necessário ficar alerta aos sinais e lembrar de que a ansiedade e o estresse podem gerar flutuações cardíacas.

“Para figuras públicas, a pressão da exposição online pode contribuir indiretamente para arritmias ou sensação de batimento irregular”, alerta. “Apesar de a bradicardia ser mais comum em idosos, os casos em jovens e adultos saudáveis mostram que problemas cardíacos podem atingir qualquer idade.”

“O tratamento depende da causa, mas pode incluir ajustes de medicamentos, correção de distúrbios hormonais ou metabólicos e, em casos mais graves, a colocação de um marcapasso”, conclui a Dr. Lívia Sant’Ana. “Sempre monitoramos de perto para garantir segurança ao paciente.”

