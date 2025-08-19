Médica comenta sobre bradicardia de Luva de Pedreiro: ‘Pode atingir qualquer idade’

Em entrevista à CARAS Brasil, a cardiologista Dra. Lívia Sant’Ana comenta sobre a bradicardia em jovens saudáveis como Luva de Pedreiro
Publicado em 19/08/2025, às 15h21
Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro nas redes sociais, foi internado na terça-feira, 12, no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa (PB), após passar mal e precisar ser levado às pressas para atendimento urgente.
Segundo boletim médico divulgado na quarta-feira, 13, o influenciador apresentou leve redução na frequência cardíaca, mas seu estado de saúde é considerado estável. Ele recebeu alta no dia seguinte de sua internação, após realizar exames que não apontaram outras alterações significativas, mas segue em observação.
Em entrevista à CARAS Brasil, a cardiologista Dra. Lívia Sant’Ana explicou sobre as principais causas da bradicardia em jovens saudáveis, sintomas aos quais se deve ficar alerta e as diferentes formas de tratamento.
“Em adultos, a frequência cardíaca em repouso costuma variar entre 60 e 100 batimentos por minuto. Quando ela cai abaixo de 60, chamamos de bradicardia”, explica a cardiologista. “Mas nem sempre uma frequência baixa é um problema, depende muito se há sintomas ou alguma condição de saúde associada.”
Segundo a especialista, a bradicardia pode ter várias causas: desde alterações no marcapasso natural do coração, uso de certos medicamentos, problemas hormonais como o hipotireoidismo, até doenças cardíacas estruturais. Em alguns casos, ela pode ocorrer até em pessoas saudáveis, sem representar risco imediato.
“Quando há sintomas como desmaios, falta de ar, dor no peito ou a frequência cardíaca cai muito, abaixo de 40 batimentos, precisamos de atenção e, muitas vezes, de internação”, alerta Lívia Sant’Ana quando questionada sobre os principais sintomas aos quais se deve prestar atenção.
Enquanto pode ser comum que atletas ou pessoas saudáveis tenham frequência cardíaca naturalmente baixa, a especialista explica que é necessário ficar alerta aos sinais e lembrar de que a ansiedade e o estresse podem gerar flutuações cardíacas.
“Para figuras públicas, a pressão da exposição online pode contribuir indiretamente para arritmias ou sensação de batimento irregular”, alerta. “Apesar de a bradicardia ser mais comum em idosos, os casos em jovens e adultos saudáveis mostram que problemas cardíacos podem atingir qualquer idade.”
“O tratamento depende da causa, mas pode incluir ajustes de medicamentos, correção de distúrbios hormonais ou metabólicos e, em casos mais graves, a colocação de um marcapasso”, conclui a Dr. Lívia Sant’Ana. “Sempre monitoramos de perto para garantir segurança ao paciente.”
View this post on Instagram
Leia também:Médico sobre Luva de Pedreiro: 'Permite identificar se existe alguma causa'
Dra. Lívia Sant’Ana (RQE: 54104/541041)é médica formada pela Universidade São Francisco, com título de especialista em Cardiologia e Ecocardiografia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Pós-graduada em Medicina Integrativa e Nutrologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein, oferece uma abordagem que une ciência, escuta e cuidado. Após anos dedicada à medicina diagnóstica, redescobriu no atendimento clínico sua verdadeira missão: acolher o paciente como um todo e promover saúde de forma leve, equilibrada e sem neuras. Atua com foco em bem-estar, hábitos saudáveis e qualidade de vida.
SAÚDE MENTAL
Médico analisa adoecimento de Leonardo após término de Virginia e Zé Felipe: 'Sofrimento afetivo'
REABILITAÇÃO NUTRICIONAL
Especialista alerta sobre recuperação de Faustão: 'Não se trata apenas de ganhar ou perder peso'
|MC Daniel explica por que não compareceu ao mesversário do filho com Lorena Maria
|Humberto Martins faz confissão sobre alimentação: 'É isso que deve se comer'
|Dia Nacional do Orgulho Lésbico: Conheça famosas que levantam a bandeira LGBT+
|Bruna Marquezine: Conheça os 4 segredos de beleza na rotina matinal da atriz
|Graciele Lacerda mostra detalhes do batizado de sua filha com Zezé Di Camargo
|Eduardo Costa faz a esposa trocar de roupa antes de sair de casa
|Hulk Paraíba comemora o aniversário de 12 anos da filha com festão luxuoso
|Especialista alerta sobre recuperação de Faustão: 'Não se trata apenas de ganhar ou perder peso'
|Eva Huck marca presença no aniversário de Gardênia Cavalcanti
|Vale Tudo: Perto da morte, Afonso grava vídeo para filhos gêmeos