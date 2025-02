Médica comenta gravidade do problema de saúde enfrentado por Lexa: ‘Pode piorar rapidamente’

Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista Fabiane Gama detalha problema que levou Lexa a ter um parto prematuro e consequentemente a perda de sua filha

O momento difícil em que a cantora Lexa (29) está passando tem comovido o País. Ao anunciar a morte de sua primeira filha, Sofia, três dias após o parto prematuro, ela também revelou que sofreu complicações da pré-eclâmpsia, como a síndrome de HELLP, e o assunto chamou bastante a atenção dos internautas. Em entrevista à CARAS Brasil, ginecologista e obstetra Fabiane Gama explica o diagnóstico da artista e faz um alerta: “Pode piorar rapidamente”.

De acordo com a especialista, a síndrome de HELLP é uma condição rara que pode ocorrer durante a gravidez, geralmente no final do segundo ou início do terceiro trimestre. “O nome ‘HELLP’ se refere a três problemas principais. Hemólise, que é a destruição das células vermelhas do sangue; enzimas hepáticas elevadas, aumento das enzimas do fígado, o que indica lesão hepática; e plaquetas baixas, diminuição das plaquetas no sangue, o que pode aumentar o risco de sangramentos”, informa.

“A síndrome de HELLP é considerada uma complicação da pré-eclâmpsia e os sintomas incluem dor abdominal no lado direito, náuseas, vômitos, dor de cabeça, inchaço e alterações na visão. Se não tratada, pode levar a complicações sérias para a mãe e o bebê, como insuficiência hepática, hemorragia e até risco de vida. O tratamento, geralmente, envolve a interrupção da gravidez, especialmente se for diagnosticada uma forma grave da síndrome, pois a condição pode piorar rapidamente”, conclui.

‘REZEI TANTO, IMPLOREI TANTO’

Sofia, bebê de Lexa com o ator Ricardo Viana (32), nasceu no dia 2 de fevereiro e morreu no dia 5, após vir ao mundo em um parto prematuro. A cantora contou que lutou de todas as formas que conseguiu para que a gravidez evoluísse, mas precisou ser levada ao centro cirúrgico para o parto cesariana com 25 semanas de gestação.

"Foram 25 semanas e 4 dias de um gestação muito desejada! Uma pré-eclâmpsia precoce com síndrome de Help, 17 dias de internação, Clexane, mais de 100 tubos de sangue na semi intensiva e 3 dias na UTI sulfatando e lutando pelas nossas vidas minha filha. Lembro da última noite grávida, eu não conseguia dormir e você mexeu a noite toda, você sabia me acalmar como ninguém, eu rezei tanto e implorei tanto pra que tudo desse certo, eu cantei pra barriga, fiz playlist de parto", relatou.

"Eu tomei AAS e cálcio na gestação toda, fiz um pré-natal perfeito, fiz tudo, mas minha pré-eclampsia foi muito precoce, extremamente rara e grave… O meu fígado começou a comprometer, os meus rins e o doppler da minha bebezinha também… Mais um dia e eu não estaria aqui pra contar nem a minha história e nem a dela", completou a artista.

De acordo com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), cerca de 10% dos diagnósticos de síndrome de HELLP ocorrem antes da 27ª semana; 70% entre a 27ª e 37ª semana; e 20% após a 37ª semana.

