Médica avalia rejuvenescimento de Nadine Gonçalves e aponta segredo: 'É o que sustenta'

Dermatologista Laís Rios explica à CARAS Brasil o que pode estar por trás do rejuvenescimento de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr.

Aos 58 anos, Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr, chamou atenção nas redes sociais ao surgir com o rosto visivelmente rejuvenescido. O motivo? Um protocolo estético completo que incluiu preenchimento labial, aplicação de toxina botulínica, rinomodelação suave, além de intervenções nas regiões do mento e da fossa canina.

As imagens de antes e depois deixaram evidente a transformação. Mas, afinal, quais os impactos desse tipo de tratamento? Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Laís Rios analisou o caso e explicou os detalhes técnicos por trás do procedimento.

Por que combinar técnicas é mais eficaz?

Segundo a especialista, utilizar diferentes técnicas no mesmo protocolo é uma estratégia mais eficiente para tratar o envelhecimento de forma global.

"A combinação de procedimentos como toxina botulínica, preenchimentos e bioestimuladores de colágeno é mais eficaz para o rejuvenescimento facial porque trata o envelhecimento de forma multifatorial. Cada técnica atua em um aspecto diferente: a toxina suaviza rugas dinâmicas, os preenchedores repõem volume e contorno, e os bioestimuladores melhoram a firmeza e estimulam a produção de colágeno", explica.

Apesar dos benefícios, Laís faz um alerta: "Quando bem indicadas, essas abordagens oferecem resultados naturais e harmônicos. No entanto, o exagero pode comprometer a expressão facial, causar assimetrias e gerar efeitos adversos. Por isso, é essencial um planejamento individualizado, com bom senso estético e conhecimento anatômico", pontua.

Existe idade certa para começar?

Muitos acreditam que apenas pessoas com sinais evidentes de envelhecimento podem recorrer a esse tipo de protocolo. Mas Laís esclarece que os cuidados podem, e devem, começar antes.

"Protocolos avançados de rejuvenescimento, como o da Nadine, não são exclusivos para quem já apresenta sinais avançados de envelhecimento. Cada vez mais buscamos a prevenção, então é possível iniciar alguns desses tratamentos em fases mais precoces, a partir dos 30 anos, por exemplo, quando começamos a notar perda de colágeno e linhas finas", detalhaa.

A dermatologista reforça, no entanto, que nem todos os casos são indicados: "A indicação não depende apenas da idade, mas do que o paciente apresenta clinicamente. No entanto, nem todos os casos são indicados para esse tipo de protocolo. Pacientes com expectativas irreais, distorção da autoimagem ou com determinadas condições de saúde ou inflamações ativas na pele devem ser avaliados com cautela. O mais importante é que o plano seja individualizado, respeitando a anatomia e o momento de cada pessoa", afirma.

Cuidados após o procedimento são essenciais

Para manter os resultados e evitar complicações, o pós-procedimento exige atenção. Laís orienta uma rotina cuidadosa logo após as aplicações:

"Após um protocolo como o da Nadine Gonçalves, é fundamental seguir uma rotina de cuidados para garantir resultados duradouros e evitar complicações. Nos primeiros dias, é importante evitar exposição solar, atividade física intensa, manipulação da área tratada e consumo de álcool. A pele pode ficar sensível, então o uso de produtos calmantes, filtro solar e hidratação adequada é indispensável", orienta.

Ela também reforça que a manutenção dos efeitos está diretamente ligada ao estilo de vida da paciente: "Além disso, hábitos saudáveis, como boa alimentação, sono regular e evitar o tabagismo, fazem diferença na longevidade dos resultados. Em relação à manutenção, o ideal é que a paciente retorne periodicamente ao consultório para reavaliação e pequenos ajustes — já que o envelhecimento continua acontecendo. A constância, mais do que o excesso, é o que realmente sustenta um rejuvenescimento bonito e natural", finaliza.

