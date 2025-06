Médica avalia procedimento utilizado por Mariana Rios para engravidar: ‘Risco’

Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista Fabiane Gama explica o processo da Fertilização In Vitro utilizado por Mariana Rios

Após compartilhar sua difícil jornada em busca da maternidade, Mariana Rios compartilhou com seus seguidores por um post no Instagram que está à espera de seu primeiro filho ao lado de João Luis Diniz D’Avila, neto do empresário Abílio Diniz.

Em uma visita ao podcast Grande Surto, a atriz compartilhou que um dos principais fatores que dificultou o processo foi a descoberta de uma incompatibilidade genética entre ela e o noivo. Mariana também contou que havia começado o processo para a Fertilização In Vitro.

Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista Dra. Fabiane Gama explica detalhes de como funciona a Fertilização In Vitro, conhecida como FIV, e os principais riscos do procedimento considerando as condições genéticas do casal.

“A Fertilização In Vitro (FIV) é um tratamento em que os óvulos da mulher são coletados e fertilizados em laboratório com espermatozoides. Após a formação dos embriões, um ou mais são transferidos para o útero para que ocorra a gestação,” explica a médica. “Entre os principais riscos estão a gestação múltipla, a síndrome da hiperestimulação ovariana, alterações hormonais e, em casos mais raros, complicações relacionadas ao procedimento de coleta dos óvulos. O acompanhamento médico é essencial para minimizar esses riscos.”

“Quando [A incompatibilidade genética] ocorre, há risco de o bebê herdar a condição,” esclarece. “É possível realizar a FIV com diagnóstico genético pré-implantacional (PGT-M), que permite selecionar embriões saudáveis antes da implantação.”

Segundo a ginecologista, este cuidado reduz significativamente os riscos para o bebê. No entanto, é importante reforçar que ele deve ser conduzido com orientação de especialistas em genética e reprodução assistida, já que a incompatibilidade genética entre o casal é identificada por testes que analisam se ambos são portadores do mesmo gene recessivo ligado a doenças hereditárias.

Para Fabiane Gama, em casos como o de Mariana Rios, também é possível considerar o uso de gametas doados, a doação de embriões e a gestação por substituição, se houver risco para a gestante. “A escolha depende do tipo de incompatibilidade, do desejo do casal e da avaliação médica individualizada,” finaliza.

