Médica avalia nova gravidez de Tatá Werneck aos 41: 'Riscos de complicações'

A apresentadora Tatá Werneck revelou desejo de uma nova gravidez, mas médica avalia possíveis desafios

A apresentadora Tatá Werneck, de 41 anos, tem falado sobre o desejo de engravidar novamente. Casada com o ator Rafael Vitti, ela é mãe deClara Maria, de 5 anos, e sonha em dar um irmão ou irmã à filha. Mas será que uma nova gestação, nessa fase da vida e com histórico de saúde delicado, é segura?

Para entender os riscos e as possibilidades dessa escolha, a CARAS Brasil conversou com a ginecologista e obstetra Ana Paula Mondragón, que analisou o quadro de Tatá e explicou os impactos da idade, da endometriose e da hiperêmese gravídica em uma nova gestação.

Quais desafios a idade traz para uma gravidez aos 41 anos?

De acordo com a médica, a fertilidade naturalmente diminui com o tempo, o que representa o principal obstáculo para quem deseja engravidar após os 40. Além disso, os riscos relacionados à saúde do bebê e da gestante aumentam.

"Aos 41 anos, uma mulher que deseja engravidar tem como principal desafio a redução da fertilidade e maior risco de alterações cromossômicas no bebê em virtude dos óvulos mais envelhecidos. Como Tatá passou por um processo de congelamento prévio de seus óvulos, ela sem dúvida já reduziu muito estes riscos. Porém, o fator 'idade' (41 anos) ainda a assola e, com ele, aumentam os riscos de complicações gestacionais como parto prematuro, diabetes, hipertensão", explicou.

Como o histórico de endometriose e hiperêmese pode interferir?

Tatá Werneck revelou, em 2019, que foi diagnosticada com endometriose. Durante a primeira gravidez, também enfrentou hiperêmese gravídica, condição que provoca náuseas e vômitos intensos. Segundo a médica, esses fatores devem ser levados em consideração.

"A endometriose pode dificultar a implantação do embrião, enquanto a hiperêmese pode sim se repetir, gerando desconforto e inclusive cuidados mais delicados", afirmou.

O congelamento de óvulos realmente aumenta as chances de sucesso?

Tatá revelou já ter congelado óvulos em dois momentos da vida. A estratégia é considerada eficaz, mas, segundo a especialista, o sucesso depende diretamente da idade em que os óvulos foram colhidos.

"No caso da Tatá, as chances de sucesso aumentam significativamente com o congelamento de óvulos, pois estes são mais novos e de melhor qualidade. Porém, vale frisar que a eficácia estará relacionada diretamente à idade na qual estes óvulos foram colhidos, ou seja, quanto mais nova a paciente, melhor e mais chances", explicou a médica.

"Para mulheres acima dos 40 anos, existe vantagem preferencialmente se os óvulos tiverem sido coletados antes dos 35 anos", completou.

Existe alguma recomendação médica específica para gestantes nessa idade?

A dúvida sobre como conciliar trabalho e gravidez é comum entre mulheres que, como a apresentadora, estão em plena atividade profissional. Segundo Mondragón, o acompanhamento deve ser personalizado.

"A recomendação do tempo e o tipo de afastamento deverá ser de forma individualizada sempre. Gestantes com mais de 40 anos sadias, com uma gestação sem intercorrência, poderão chegar até o final da gestação sem necessidade de afastamento, se assim desejarem. Porém, gestantes com alguma intercorrência ou riscos maiores deverão ser afastadas de forma parcial ou total de suas atividades laborais", explicou.

"Nenhuma gestação é igual, então, no caso da Tatá, ela deverá ser avaliada no decorrer da mesma e as condutas modificadas de acordo com a sua necessidade", finalizou.

