Médica avalia mudança em parto de Brunna Gonçalves: 'Leva a graves lesões'

Brunna Gonçalves revelou que Zuri, sua filha com Ludmilla, foi responsável por mudança em parto e médica explica quais são os riscos; confira

Após o nascimento da filha Zuri, Brunna Gonçalves revelou que precisou mudar seus planos de ter um parto normal. A dançarina, casada com Ludmilla, contou que foi surpreendida com a notícia de que a bebê havia 'desvirado' nas últimas semanas de gestação, o que a levou a uma cesárea. Mas será que esse tipo de mudança repentina na posição do bebê é comum?

Para esclarecer a situação, a CARAS Brasil ouviu a ginecologista e obstetra Ana Paula Mondragón, que explicou o que pode acontecer nos últimos momentos da gravidez e os riscos envolvidos em casos como o de Brunna.

O bebê pode realmente mudar de posição mesmo depois de já estar encaixado?

Segundo a especialista, essa mudança de posição pode acontecer e não é tão raro quanto parece: "Isso pode ocorrer por diversos fatores. O mais frequente é pelo aumento da quantidade de líquido, porém, bebês muito pequenos, por terem mais espaço intraútero, podem mudar com mais frequência de posição. Outros fatores são a multiparidade (quando a mulher já teve outras gestações). O útero e os músculos abdominais ficam mais flexíveis, gerando assim mais espaço e mais possibilidade de movimentação", detalha Ana Paula.

A médica lembra que, apesar de possível, o parto normal com o bebê em posição pélvica requer cuidados extremos.

"Vale lembrar antes que os bebês em posição pélvica (sentado, com os pés ou nádegas para o canal de parto) podem nascer de parto normal, estando em ambiente hospitalar e com profissionais capacitados e experientes. Porém, estatisticamente o parto normal apresenta riscos maiores tanto para o bebê como para a mãe e, por tal motivo, na maioria dos países a cesariana costuma ser a via mais indicada nesses casos", afirma.

Ela ainda aponta os principais perigos: "Os principais riscos são a compressão do cordão, onde o fluxo de sangue é dificultado durante o trabalho de parto; a “cabeça derradeira”, onde o corpo todo passa e a cabeça, por ser maior, fica presa podendo levar a graves lesões cerebrais, inclusive ao óbito; e pode também apresentar um aumento das chances de lacerações mais graves do canal vaginal", alerta.

Existem formas seguras de tentar virar o bebê antes do parto?

Para a médica, existem algumas manobras, autorizadas pela medicina, que podem ser feitas para tentar virar o bebê, mas exigem muita cautela.

"Existem manobras para tentar virar o bebê. A mais conhecida é a versão cefálica externa (VCE), procedimento feito por médico treinado intra-hospitalar e com monitoramento constante, por seus riscos inerentes ao procedimento", explica.

A médica também detalha quando essa tentativa costuma ser feita: "A VCE trata-se de girar o bebê manualmente da posição pélvica para a cefálica. Costuma ser realizada entre as 36 e 37 semanas, quando ainda há espaço no útero, mas pode ser realizada após as 37 semanas, porém com menos chance de sucesso".

Apesar de ser considerada geralmente segura para a mamãe e o bebê, a versão cefálica externa não está isenta de complicações: "A VCE é geralmente segura, mas envolve alguns riscos. Os principais são dor durante a manobra, alterações nos batimentos cardíacos do bebê, rompimento da bolsa amniótica, rotura uterina e descolamento da placenta — estes últimos sendo os mais graves, o que levaria à necessidade de uma cesariana de emergência. Por tal motivo, esta manobra deve ser feita em ambiente hospitalar, com monitoramento contínuo e por profissionais experientes", conclui.

