Médica avalia Lima Duarte aos 95: 'Desejar a morte pode ser um sinal de...'

Reflexão de Lima Duarte aos 95 anos acende alerta sobre saúde emocional na velhice e médica explica como lidar com medo e lucidez; veja

Após completar 95 anos, Lima Duarte surpreendeu ao refletir sobre o medo em uma publicação nas redes sociais. O veterano falou sobre como essa emoção o acompanhou ao longo da vida e se intensificou com a proximidade do fim. Mas será que esse sentimento é comum entre os idosos? E qual o impacto emocional desse tipo de reflexão?

Para esclarecer essas perguntas, a geriatra Sumika Mori conversou com a CARAS Brasil e analisou as falas do ator, lançando luz sobre o que acontece com a mente e o corpo na longevidade.

Por que sentimentos antigos, como o medo, retornam na velhice?

Segundo a especialista, esse retorno emocional não apenas é comum, como também pode ter um papel importante no processo de envelhecimento saudável. "Diante de uma vida vivida com plenitude e presença e, com sorte, com a preservação da lucidez e de um pensamento arguto, os olhos dessas pessoas que já viram tanto, enfrentaram tragédias e viveram vitórias, tornam-se mais capazes de rir, admirar, agradecer ou até ignorar o que antes parecia urgente."

Ela explica que a infância, com seus medos e descobertas, é a base de nossa formação emocional. E revisitar essas sensações na maturidade pode ser um sinal de autoconhecimento profundo. "Envelhecer não garante sabedoria, mas viver de modo que se possa olhar com paz para o próprio passado é algo raro e poderoso. A infância, com seus medos e descobertas, é o berço da nossa formação emocional. E talvez, quando a pessoa idosa já está inteira em sua identidade, possa enfim revisitar essa infância com carinho, reconhecendo nela as sementes de tudo o que veio a ser."

A médica ainda destaca o caso do ator como excepcional: "No caso de Lima Duarte, além da grandeza artística, há também uma grandeza biológica: a capacidade de um organismo manter-se íntegro, lúcido e presente aos 95 anos. Um feito admirável e, infelizmente, ainda não uma realidade comum."

Falar sobre a morte é sinal de depressão ou sabedoria?

O relato de Lima Duarte também tocou em um tema muitas vezes evitado: a morte. Para a geriatra, essa naturalização do fim da vida é, na verdade, um sinal de maturidade emocional.

"Sim, é comum e saudável que idosos reflitam sobre a morte com mais naturalidade, como fez Lima Duarte. Aliás, é uma demonstração de grande lucidez e maturidade emocional poder falar sobre o fim da vida sem medo ou negação. Em nossa cultura brasileira, como em muitas outras culturas latinas, evitamos o tema, mas em outros contextos ele é tratado com naturalidade e até reverência."

Ela ressalta que refletir sobre a morte pode ser um ato de autonomia: "Falar sobre a morte, especialmente no envelhecimento, é um exercício de autonomia. Permite que a pessoa reflita sobre o que deseja ou não deseja nesse trajeto, o que está disposta a aceitar e o que quer preservar até o fim."

Mas também faz um alerta:"É claro que desejar a morte pode ser um sinal de depressão e exige atenção. Mas refletir sobre ela, fazer as pazes com sua existência, é um gesto profundamente humano – e, no caso de Lima Duarte, uma prova de sua grandeza também fora das telas."

Como envelhecer com lucidez sem perder o equilíbrio emocional?

Manter a mente ativa e saudável aos 95 anos não é apenas um feito raro, é também o resultado de uma rede de cuidados físicos, emocionais e sociais: "Envelhecer com lucidez é um privilégio biológico — e também um desafio emocional. Para muitos idosos, inclusive os que mantêm a clareza mental, surgem reflexões profundas sobre o tempo, perdas acumuladas, mudanças no corpo e nas relações. É nesse cenário que os cuidados com a saúde emocional se tornam tão fundamentais quanto os cuidados físicos", explica a geriatra.

A conexão social, segundo ela, é um dos principais pilares: "Sentir-se pertencente, continuar se expressando, sendo escutado, fazendo parte de uma comunidade — tudo isso protege a saúde mental. O estímulo intelectual e cultural também é crucial: ler, debater, criar, se emocionar com arte, como o próprio Lima Duarte nos mostra, mantém a mente ativa e nutrida de sentido."

Ela ainda destaca a importância do movimento: "Entre os fatores protetores da saúde emocional na velhice, o movimento ocupa um lugar central. Exercícios físicos regulares, especialmente os que combinam força, resistência e equilíbrio, têm impacto direto no humor, na autoestima e na preservação das funções cognitivas. Mais do que prevenir quedas ou perda muscular, o exercício é um antídoto potente contra o sedentarismo emocional: ele amplia o senso de capacidade, mobiliza afetos, favorece o sono e contribui para manter uma rotina estruturada."

E também da alimentação equilibrada: "Dietas ricas em proteínas, vegetais variados, gorduras boas e micronutrientes ajudam a sustentar não só a saúde física, mas também o bom funcionamento cerebral e a disposição ao longo do dia."

Por fim, a médica alerta sobre algo frequentemente negligenciado: "Cuidar da audição, quando necessário, também é relevante — não apenas por questões de comunicação, mas porque pequenas correções sensoriais evitam o isolamento, que é um fator de risco importante para depressão."

O que podemos aprender com Lima Duarte sobre envelhecer?

Para a especialista, o exemplo do ator deve ser visto como um convite à reflexão: "Manter a saúde emocional de idosos longevos exige um olhar integral e respeitoso, que reconheça a complexidade do envelhecer. No caso de Lima Duarte, é inspirador ver que sua trajetória envolve não só talento e arte, mas também uma longevidade ativa, que nos convida a pensar em como queremos envelhecer: com movimento, presença e expressão."

Quem é Lima Duarte?

Lima Duarte, nascido Ariclenes Venâncio Martins, é ator e um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, presente desde o início da televisão no país. Sua carreira começou no rádio e o consagrou com personagens marcantes em novelas como O Bem-Amado, Roque Santeiro e O Salvador da Pátria. Ele foi casado com a atriz Marisa Sanches, pai de Débora Duarte e avô das atrizes Paloma e Daniela Duarte.

