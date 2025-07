Médica avalia atitude de Gominho durante tratamento de Preta Gil: 'Reduz o risco de depressão'

Preta Gil está em tratamento contra o câncer nos Estados Unidos. Uma atitude do apresentador Gominho, envolvendo a amiga, comoveu os internautas

O apresentador Gominho (36) desembarcou em Washington, nos Estados Unidos, no final do último mês, para passar alguns dias ao lado da amiga Preta Gil (50). A artista está fora do Brasil para iniciar um novo tratamento contra o câncer. A atitude do apresentador comoveu os internautas e repercutiu nas redes sociais. Em entrevista à CARAS Brasil, a a Dra. Giovana G. De Paula avalia o caso.

Gominho, fiel escudeiro de Preta Gil, conseguiu visitá-la após uma breve folga em sua agenda de compromissos profissionais. Nesta quarta-feira, 02, o artista explicou que precisou retornar ao Brasil. Atualmente, ele apresenta um programa no Multishow.

O que diz a especialista?

Segundo a Dra. Giovana G. De Paula, que exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP), este contato dos pacientes oncológicos com os amigos, durante o tratamento, é extremamente importante.

"É essencial para ter resiliência e apoio para enfrentar esta jornada além de melhora em seu prognóstico", declara. A médica reforça que não é um problema pacientes oncológicos receberem visitas de amigos.

"Visitas de pessoas próximas ajudam a reduzir sentimentos de isolamento, tristeza e medo, comuns durante o tratamento. Isso reforça a sensação de não estar 'sozinho na luta'. Alívio do estresse: a interação social ativa áreas do cérebro relacionadas à redução do cortisol (hormônio do estresse), beneficiando tanto a saúde mental quanto a física", explica.

Necessárias algumas medidas

Apesar dessas visitas ajudarem durante o tratamento contra o câncer, são necessários alguns cuidados, pois é normal que os pacientes oncológicos apresentem episódios de imunossupressão, ou seja, uma baixa no sistema imunológico.

"Medidas de proteção: visitas são possíveis, desde que sejam tomadas precauções: como visitantes saudáveis, uso de máscaras, higiene rigorosa e evitar aglomerações ou pessoas com sintomas [de doenças virais contagiosas]", responde.

Atenção com a saúde mental!

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO) boa parte dos pacientes oncológicos (entre 30% a 50%) desenvolvem algum distúrbio psiquiátrico, como um quadro depressivo. Por isso, a Dra. Giovana chama a atenção para importância dos cuidados com a saúde mental durante o tratamento.

"O convívio reduz o risco de depressão e ansiedade, além de contribuir para melhor funcionamento emocional. Estímulo à resiliência: esse apoio fortalece a capacidade de enfrentar adversidades, impactando positivamente a motivação e a resposta ao tratamento. Benefícios físicos: suporte social intenso está associado a respostas imunológicas melhores, menor inflamação e recuperação mais rápida", finaliza a especialista.

