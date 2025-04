Médica aponta uso correto do desodorante após polêmica com Cauã Reymond: ‘Erro comum’

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Laís Rios explica detalhes sobre o uso do desodorante e diz que é preciso ter atenção a alguns detalhes

Uma entrevista do ator Cauã Reymond (44) foi resgatada na web após a polêmica envolvendo o galã e a atriz Bella Campos (27). Na época, o artista revelou que não usava desodorante e, mais recentemente, surgiram rumores de que uma das reclamações que gerou o atrito entre os dois, nos bastidores do remake de Vale Tudo, da TV Globo, seria justamente o cheiro do famosos. A repercussão do assunto reacendeu um velho debate nas redes sociais: é realmente necessário usar desodorante? Há riscos em não usar?

Para entender melhor sobre o assunto, a CARAS Brasil conversa com a dermatologista Laís Rios, que explica detalhes sobre o uso do desodorante, garantindo que é seguro e benéfico, desde que seja feito com atenção a alguns detalhes. “Muitas pessoas não sabem, mas o desodorante e o antitranspirante têm funções diferentes. O desodorante neutraliza o odor das bactérias que vivem nas axilas, enquanto o antitranspirante atua bloqueando as glândulas sudoríparas para reduzir a transpiração”, informa.

A recomendação é aplicar o produto sempre com a pele limpa e seca, de preferência pela manhã, após o banho. Evitar o uso logo após a depilação ou em pele irritada também é importante, já que isso pode causar ardência, manchas e reações alérgicas. “Reaplicar o produto ao longo do dia sem higienizar adequadamente a região também é um erro comum”, ressalta a dermatologista.

Mas o que causa, afinal, o mau cheiro nas axilas? Segundo a dermatologista, o odor desagradável não vem do suor em si, mas da ação das bactérias que vivem naturalmente na pele. Para evitá-lo, além do uso correto do desodorante, é essencial manter uma boa higiene e secar bem a área após o banho.

Embora o desodorante seja seguro para a maioria da população, há grupos que devem evitar seu uso. Pessoas com dermatite, alergias conhecidas a componentes da fórmula (como álcool, fragrâncias ou parabenos) ou que apresentem feridas abertas na região das axilas devem suspender o uso e buscar avaliação dermatológica. Além disso, o uso excessivo ou o hábito de trocar frequentemente de marcas pode sensibilizar a pele e gerar desconfortos.

Para quem sofre com a hiperidrose, transpiração excessiva que pode causar desconforto físico e emocional, a doutora Laís destaca que o botox pode ser um aliado. “A toxina botulínica é uma alternativa segura e eficaz para controlar a hiperidrose nas axilas. O procedimento é simples, feito no consultório e bloqueia temporariamente a liberação de suor nas glândulas, oferecendo alívio por vários meses”, afirma.

Sobre a escolha de deixar o desodorante – centro das atenções dos rumores envolvendo o ator – de lado, a especialista ressalta que é possível para algumas pessoas, mas não para todas. “Existem indivíduos que transpiram pouco, ou não têm odor forte, e que conseguem manter uma boa higiene sem o uso diário. Mas isso não é regra. O importante é entender o seu corpo e buscar orientação dermatológica, especialmente se houver incômodos ou alergias frequentes”, conclui.

Leia também:Médica explica o que pode ser detalhe descoberto por Poliana Rocha: ‘Bom observar’