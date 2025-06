Médica aponta tratamentos para quadro de Dulce Maria: 'Pode ser necessário'

Dulce Maria enfrentou o diagnóstico de bronquite aguda em novembro de 2023, enquanto fazia turnê pelo Brasil; entenda como funciona o tratamento

Em novembro de 2023, a cantora Dulce Maria (39) enfrentou um diagnóstico de bronquite aguda. À época, ela fazia uma turnê pelo Brasil, ao lado do grupo RBD, e contou aos fãs que a doença inflamatória afetou sua voz. Apesar de ter mantido as apresentações, a artista também passou por um tratamento.

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano explica que o tratamento para a bronquite, que atingiu Dulce Maria , pode variar. "O tratamento depende da causa. Se for viral (como na gripe): repouso, líquidos, medicamentos para alívio dos sintomas, antiviral e, em alguns casos, uso de medicações inalatórias como corticóide e broncodilatador."

"Se for bacteriana, pode ser necessário o uso de antibióticos", completa a médica, citando o caso da apresentadora Ana Maria Braga (76), que, no início do mês de maio, contou durante a exibição do programa Mais Você (Globo), que enfrentou um quadro de gripe seguido de bronquite.

Quando recebeu o diagnóstico, Dulce Maria compartilhou um recado nos Stories. "Queridos amigos. Como sabem, desde segunda-feira, não estou bem. Estive com febre e muita dor nas costas. E agora estou rouca. Já estou medicada desde terça-feira e o médico disse que é um vírus (não é Covid nem Influenza). Começou com uma gripe viral, que evoluiu para bronquite. Por isso, estou quase sem voz."

QUEM É DULCE MARIA?

Nascida na Cidade do México, Dulce Maria iniciou a carreira artística aos 5 anos em um comercial. Ela se tornou mundialmente conhecida como atriz e cantora ao interpretar Roberta Pardo da novela Rebelde, exibida no SBT pela primeira vez em 2005. Casada com Paco Álvarez, ela é mãe de María Paula (4), e segue com sua carreira musical.

