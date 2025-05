Médica aponta riscos após exames de Ivete Sangalo: 'Pode parecer saudável, mas...'

Após Ivete Sangalo realizar exames preventivos, médica alerta para riscos invisíveis à saúde; veja os cuidados essenciais

Ivete Sangalo voltou a dar exemplo de autocuidado nesta semana. A cantora realizou dois exames importantes: endoscopia e colonoscopia, ambos preventivos. Apesar de estar saudável e em plena forma, a atitude reforça um ponto crucial: cuidar da saúde antes que algo apareça.

Mas por que fazer exames mesmo sem sintomas? Quais os riscos de não se prevenir? E o que os médicos recomendam para quem tem a mesma faixa etária da artista?

A CARAS Brasil conversou com a médica Giovana G. De Paula, clínica geral, que explicou os impactos dos exames preventivos e fez um alerta importante.

Ivete está certa em procurar exames preventivos?

Ao comentar o caso da cantora, a médica foi direta: "Mesmo em indivíduos com aparência saudável e boa forma física, como a cantora Ivete Sangalo, exames preventivos podem identificar condições silenciosas que não apresentam sintomas evidentes no dia a dia".

Segundo ela, essa é a chave para evitar surpresas desagradáveis: "Esses exames são capazes de detectar doenças em estágios iniciais, como cânceres, diabetes, hipertensão e problemas cardíacos, permitindo intervenções precoces e aumentando as chances de tratamento eficaz".

Além disso, ela cita exemplos práticos: "A mamografia pode identificar lesões nas mamas antes de serem palpáveis, e exames de sangue podem revelar alterações hormonais ou metabólicas que ainda não se manifestaram clinicamente".

Quais exames são indicados para mulheres como Ivete Sangalo?

Com 52 anos, Ivete está na faixa etária em que a atenção à saúde precisa ser redobrada. A médica listou os principais exames recomendados para mulheres como ela:

"Para mulheres em torno dos 50 anos, é recomendado realizar os seguintes exames regularmente: mamografia, papanicolau, densitometria óssea, colonoscopia, exames de sangue, exames cardiológicos e ultrassonografias pélvica, transvaginal e de tireoide", afirmou.

Ela ainda destacou a importância de cada um:

Mamografia : 'Detecta precocemente o câncer de mama, aumentando as chances de cura'.

: 'Detecta precocemente o câncer de mama, aumentando as chances de cura'. Papanicolau : 'Identifica alterações no colo do útero que podem evoluir para câncer, permitindo tratamento antes do desenvolvimento da doença'.

: 'Identifica alterações no colo do útero que podem evoluir para câncer, permitindo tratamento antes do desenvolvimento da doença'. Densitometria óssea : 'Importante para detectar osteoporose, especialmente após a menopausa'.

: 'Importante para detectar osteoporose, especialmente após a menopausa'. Colonoscopia : 'Exame do intestino grosso para identificar pólipos ou câncer colorretal, recomendado a partir dos 50 anos'.

: 'Exame do intestino grosso para identificar pólipos ou câncer colorretal, recomendado a partir dos 50 anos'. Exames de sangue : 'Avaliam níveis de glicose, colesterol, função hepática e renal, entre outros, auxiliando na detecção de doenças metabólicas e cardiovasculares'.

: 'Avaliam níveis de glicose, colesterol, função hepática e renal, entre outros, auxiliando na detecção de doenças metabólicas e cardiovasculares'. Exames cardiológicos : 'Como eletrocardiograma e teste ergométrico, para avaliar a saúde do coração e prevenir doenças cardíacas'.

: 'Como eletrocardiograma e teste ergométrico, para avaliar a saúde do coração e prevenir doenças cardíacas'. Ultrassons: 'Pélvica, transvaginal e de tireoide, para avaliação de órgãos internos e detecção de possíveis anomalias'.

Ignorar esses exames pode ser fatal?

Quando questionada sobre os riscos de negligenciar essa rotina, a resposta da médica foi enfática: "Negligenciar exames preventivos pode resultar na detecção tardia de doenças, quando já estão em estágios avançados e mais difíceis de tratar".

Ela acrescenta que "muitas pessoas só procuram atendimento médico quando apresentam sintomas, o que pode ser arriscado", e completa: "Por exemplo, o câncer de mama e o câncer de colo do útero têm altas taxas de cura quando diagnosticados precocemente, mas podem ser fatais se descobertos tardiamente".

Além disso, segundo Giovana, "doenças como hipertensão e diabetes podem evoluir silenciosamente, causando danos significativos antes de se manifestarem clinicamente".

O alerta final resume tudo: "A falta de diagnóstico precoce pode levar a complicações graves, como doenças cardiovasculares, insuficiência renal e perda de visão. Portanto, manter uma rotina de exames preventivos é essencial para a detecção precoce de doenças, possibilitando tratamentos menos invasivos, redução de custos com saúde e aumento da expectativa e qualidade de vida".

Quem é Ivete Sangalo?

Ivete Sangalo é uma cantora baiana que se destacou como vocalista da Banda Eva antes de seguir uma carreira solo de sucesso. Uma das artistas mais populares no Brasil, ela é um ícone do Carnaval de Salvador e mãe de Marcelo e das gêmeas Marina e Helena, frutos de seu casamento com Daniel Cady.

