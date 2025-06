Médica aponta possíveis complicações do quadro de Silvia Abravanel: 'Situações mais graves'

Em 2017, Silvia Abravanel enfrentou o diagnóstico de embolia pulmonar; sem tratamento e cuidados necessários, quadro pode apresentar complicações

No ano de 2017, Silvia Abravanel (54) enfrentou o diagnóstico de embolia pulmonar. Através de seu perfil do Instagram, a apresentadora comunicou os fãs sobre o quadro e sua internação em São Paulo. Após seis dias sob cuidados médicos, ela recebeu alta estando curada e reforçou a importância do tratamento para evitar complicações da condição delicada.

Para entender quais são as possíveis complicações da embolia pulmonar que atingiu Silvia Abravanel , a CARAS Brasil entrevistou a cirurgiã vascular Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) e especialista em cirurgia vascular.

O que diz a especialista?

Lamaita explica que, em casos em que o paciente não faça o tratamento, é possível que apareçam complicações e sequelas graves. "As principais complicações da embolia pulmonar incluem a sobrecarga do coração, levando à insuficiência cardíaca do lado direito, o que pode se manifestar por cansaço extremo, inchaço nas pernas e até acúmulo de líquido no corpo."

"Em alguns casos, a embolia deixa sequelas pulmonares, levando a uma condição chamada hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, que compromete de forma persistente a circulação nos pulmões. Em situações mais graves e sem tratamento adequado, o risco de óbito é alto, especialmente quando a embolia afeta artérias de maior calibre", acrescenta.

Por isso, a médica ressalta a importância da atenção ao quadro e de se buscar o acompanhamento médico em casos de embolia pulmonar. "Informação, prevenção e atenção aos sinais são fundamentais", acrescenta.

O impacto da embolia pulmonar no Brasil e no mundo

A embolia pulmonar é uma condição considerada comum no Brasil, com mais de 150 mil casos por ano. Dados do Ministério da Saúde indicam que a embolia pulmonar é uma causa significativa de internações e óbitos. Em 2021, estima-se que houve quase 78 mil internações por trombose ou embolia pulmonar no SUS (Sistema Único de Saúde), segundo o Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Apesar da incidência comum no Brasil, num parâmetro mundial, a Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que mortes por embolia pulmonar diminuíram de 12,8 por 100.000 para 6,6 por 100.000 entre 2000 e 2015.

