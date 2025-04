Médica aponta possíveis complicações da doença de Cleo Pires: 'Se limita'

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica integrativa Olívia Grimaldi alerta complicações da doença de Hashimoto, que atinge Cleo e outras famosas

Cleo Pires (42) é uma das famosas que já falou sobre o diagnóstico da doença de Hashimoto e suas possíveis complicações. A atriz e cantora comentou sobre a condição autoimune pela primeira vez em 2023 e, à época, contou que não conseguia realizar tarefas básicas.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica integrativa Olívia Grimaldi explica que a doença que Cleo convive é uma condição autoimune que pode trazer impactos importantes quando não tratada adequadamente , especialmente à saúde da mulher.

As complicações a curto prazo podem ser alterações persistentes no metabolismo, quadros de infertilidade, depressão resistente, problemas intestinais e alterações nos níveis de colesterol. Já a longo prazo, existe o risco do surgimento de outras doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide ou doença celíaca.

"O problema não está apenas na ausência de diagnóstico, mas também no tratamento simplificado, que muitas vezes se limita a uma medicação sem considerar o todo. A mulher sai com um comprimido na mão e sem orientação real sobre o que está acontecendo com seu corpo."

Grimaldi diz que para ter o diagnóstico é preciso que o paciente faça exames além dos básicos, e avalie o T4 livre, o T3 livre, os anticorpos anti-TPO e anti-tireoglobulina, além do T3 reverso, especialmente em casos de fadiga crônica. A ultrassonografia da tireoide também pode contribuir.

"Infelizmente, é comum ver pacientes que fizeram exames e ouviram que estava tudo normal, quando, na verdade, não foram analisados os marcadores corretos. É por isso que adotamos uma abordagem investigativa e individualizada", pontua a especialista.

A médica acrescenta que, mesmo em estágios iniciais, a doença pode provocar sintomas significativos. Abaixo, ela lista alguns principais sinais que, em muitos casos, são erroneamente atribuídos a outros fatores e acabam sendo negligenciados por anos.

fadiga constante;

sono não reparador;

alterações no intestino;

pele mais seca;

cabelos ralos;

ansiedade leve ou depressão;

ciclos menstruais desregulados.

