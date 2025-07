Médica aponta os riscos da síndrome do ombro congelado durante menopausa de Eliana: 'Muito lenta'

Nas últimas semanas, Eliana desabafou sobre a cirurgia e o diagnóstico de síndrome do ombro congelado que recebeu durante sua menopausa

Em junho deste ano, Eliana (52) chamou a atenção dos internautas ao confirmar que foi submetida a uma cirurgia durante sua menopausa. Em sua participação no PodDelas, a apresentadora confirmou que foi diagnosticada com síndrome do ombro congelado após apresentar fortes dores na região e não conseguir levantar um dos braços.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Lucia Buffulin explica que a principal complicação do diagnóstico é a dor crônica e a redução do movimento, que leva a uma incapacidade na realização das atividades diárias, muitas vezes em atividades básicas como pentear o cabelo, dirigir ou fazer as mínimas tarefas do autocuidado.

"Então, é uma patologia incapacitante. O tratamento, na verdade, é com analgésicos, anti-inflamatórios e um profundo e constante tratamento fisioterápico. O processo pode durar de seis meses a um ano e ele não aparece de forma súbita, ele vai aparecendo de forma lenta, gradual e, como se trata de um processo de enrijecimento da articulação, a recuperação é muito lenta. Muitas vezes, o que mais incomoda é a perda progressiva do movimento e não exatamente a dor", destaca.

Além disso, a reumatologista destaca que o risco do diagnóstico de síndrome do ombro congelado pe grande: "Para os especialistas de ombro, nós podemos chegar a entre 2 a 5% da população em algum momento pode ter a chance de desenvolver um ombro congelado".

"A menopausa é um grande fator desencadeante, mas nós temos os fatores metabólicos, os fatores de estresse, os fatores de sobrecarga, os fatores mecânicos e o próprio sedentarismo, a própria falta de movimentação de exercício de membros superiores no envelhecimento também pode gerar esse processo associado a um quadro degenerativo da cápsula articular", acrescenta.

À CARAS Brasil, a especialista aponta que o sinal que deve chamar a atenção das mulheres durante a menopausa, de uma forma geral, é a rigidez pós-repouso. "Então, a mulher menopausada tem uma redução na lubrificação articular por conta da redução do estrógeno e da presença dos receptores de estrógeno nas articulações, diminuindo e alterando a produção do líquido sinovial. E uma das primeiras manifestações é justamente a rigidez pós-repouso", diz.

"Então, é aquela situação onde a articulação permanece por um tempo maior na mesma posição, quando inicia-se o movimento, existe aquela dor, aquela dificuldade, aquela rigidez. Este, na minha opinião, é um dos principais sintomas precoces aos quais nós devemos ficar muito atentos. E essa dor insidiosa, uma dor muitas vezes não tão intensa, mas constante nas articulações", finaliza sobre o caso da comunicadora.

