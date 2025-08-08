Médica aponta desafios de doença autoimune de Ivete Sangalo: 'Investigar de forma criteriosa'

Ivete Sangalo recebeu o diagnóstico da doença celíaca em 2014; à CARAS Brasil, a médica Barbara Mariano explica os desafios da condição

Ícone da música brasileira, Ivete Sangalo (53) é uma das celebridades que convive com a doença celíaca, quadro autoimune e sem cura que impacta a vida de milhões de pessoas no país. A cantora descobriu a condição em 2014, após anos de sintomas —o que pode acontecer, uma vez que o diagnóstico é desafiador.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica gastroenterologista Barbara Mariano explica que, na prática clínica, muitas pessoas confundem a doença celíaca com alergia ao trigo ou sensibilidade ao glúten. Assim, o diagnóstico da doença pode passar despercebido, como aconteceu com Ivete Sangalo .

"São condições diferentes, com mecanismos distintos e que exigem condutas específicas. A doença celíaca é autoimune. Já a alergia ao trigo é uma resposta imune imediata, enquanto a sensibilidade ao glúten não celíaca é um diagnóstico de exclusão."

Leia também: Médica alerta sobre doença autoimune de Ivete Sangalo: 'Dificulta o diagnóstico'

Por isso, a médica, que trabalha com a abordagem funcional integrativa, explica que a investigação é passo indispensável do diagnóstico. "É fundamental investigar de forma criteriosa para não restringir alimentos sem necessidade ou, pior, negligenciar um quadro mais grave", orienta.

Mariano também diz que, na medicina integrativa, o tratamento da doença celíaca vai além da exclusão do glúten na dieta. O cuidado com o paciente inclui reequilibrar o eixo intestinal, corrigir deficiências nutricionais, reduzir inflamações e restaurar a integridade da barreira intestinal.

"Usamos ferramentas como testes laboratoriais avançados, avaliação da microbiota e suplementação personalizada para acelerar a recuperação. Uma alimentação anti-inflamatória e o suporte emocional também são pilares importantes no processo", destaca.

O impacto da doença celíaca no Brasil

De acordo com a médica, o quadro ainda é pouco compreendido no Brasil, apesar de ser considerado comum. Segundo dados da Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil (Fenacelbra), aproximadamente 2 milhões de pessoas no país são celíacas, e a maioria segue sem diagnóstico.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece acompanhamento especializado para o diagnóstico e tratamento para a doença, incluindo consultas médicas e exames laboratoriais. Também é disponibilizado um Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o quadro, que estabelece parâmetros para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento da condição.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE IVETE SANGALO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: