CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médica aponta desafios de doença autoimune de Ivete Sangalo: 'Investigar de forma criteriosa'
Bem-estar e Saúde / ENTENDA!

Médica aponta desafios de doença autoimune de Ivete Sangalo: 'Investigar de forma criteriosa'

Ivete Sangalo recebeu o diagnóstico da doença celíaca em 2014; à CARAS Brasil, a médica Barbara Mariano explica os desafios da condição

Dra. Barbara Mariano
por Dra. Barbara Mariano

Publicado em 08/08/2025, às 17h00

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
A cantora Ivete Sangalo - Foto: Reprodução/Instagram @ivetesangalo
A cantora Ivete Sangalo - Foto: Reprodução/Instagram @ivetesangalo

Ícone da música brasileira, Ivete Sangalo (53) é uma das celebridades que convive com a doença celíaca, quadro autoimune e sem cura que impacta a vida de milhões de pessoas no país. A cantora descobriu a condição em 2014, após anos de sintomas —o que pode acontecer, uma vez que o diagnóstico é desafiador.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica gastroenterologista Barbara Mariano explica que, na prática clínica, muitas pessoas confundem a doença celíaca com alergia ao trigo ou sensibilidade ao glúten. Assim, o diagnóstico da doença pode passar despercebido, como aconteceu com Ivete Sangalo.

"São condições diferentes, com mecanismos distintos e que exigem condutas específicas. A doença celíaca é autoimune. Já a alergia ao trigo é uma resposta imune imediata, enquanto a sensibilidade ao glúten não celíaca é um diagnóstico de exclusão."

Leia também: Médica alerta sobre doença autoimune de Ivete Sangalo: 'Dificulta o diagnóstico'

Por isso, a médica, que trabalha com a abordagem funcional integrativa, explica que a investigação é passo indispensável do diagnóstico. "É fundamental investigar de forma criteriosa para não restringir alimentos sem necessidade ou, pior, negligenciar um quadro mais grave", orienta.

Mariano também diz que, na medicina integrativa, o tratamento da doença celíaca vai além da exclusão do glúten na dieta. O cuidado com o paciente inclui reequilibrar o eixo intestinal, corrigir deficiências nutricionais, reduzir inflamações e restaurar a integridade da barreira intestinal.

"Usamos ferramentas como testes laboratoriais avançados, avaliação da microbiota e suplementação personalizada para acelerar a recuperação. Uma alimentação anti-inflamatória e o suporte emocional também são pilares importantes no processo", destaca.

O impacto da doença celíaca no Brasil

De acordo com a médica, o quadro ainda é pouco compreendido no Brasil, apesar de ser considerado comum. Segundo dados da Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil (Fenacelbra), aproximadamente 2 milhões de pessoas no país são celíacas, e a maioria segue sem diagnóstico.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece acompanhamento especializado para o diagnóstico e tratamento para a doença, incluindo consultas médicas e exames laboratoriais. Também é disponibilizado um Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o quadro, que estabelece parâmetros para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento da condição.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE IVETE SANGALO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM:

Dra. Barbara Mariano

Dra. Barbara Mariano (CRM: 160.062 | RQE: 128753) É médica especializada em Gastroenterologia, com atuação integrada nas áreas de Medicina Funcional, Performance e Saúde. É diretora da Clínica Integrative Campinas, além de exercer funções como médica gastroenterologista no setor de endoscopia no município de Paulínia e médica na UTI do Trauma do HC–Unicamp.

Ivete Sangalodoença celíaca
Ivete Sangalo Ivete Sangalo   

Leia também

Recuperação!

Maíra Cardi mostra a filha após cirurgia - Reprodução/Instagram

Maíra Cardi mostra a filha chorando após cirurgia e atualiza situação: 'Muita dor'

ENTENDA!

O sambista Arlindo Cruz - Foto: Reprodução/Instagram @arlindocruzdobem

Médico explica cuidados paliativos que Arlindo Cruz recebia após AVC: 'Aliviar o sofrimento'

ENTENDA!

Parte do elenco da Dança dos Famosos 2025 - Foto: Globo

Médico dá dicas de alimentação para celebridades da Dança dos Famosos: 'Fundamental'

Coração de mãe

Maíra Cardi desabafa após cirurgia da filha - Reprodução/Instagram

Maíra Cardi desabafa ao ver a filha ser sedada após cirurgia: 'Chorava muito'

Cuidados!

Maíra Cardi se emociona ao ver a filha entrando em cirurgia - Reprodução/Instagram

Maíra Cardi se emociona ao ver a filha indo para cirurgia: 'Entrou sorrindo'

Entenda!

Wanessa Camargo - Reprodução/Instagram

Wanessa Camargo revela crise e psicóloga diz: 'É um medo irracional que pode se generalizar'

Últimas notícias

Tom Cavalcante é pai de Maria CavalcanteTom Cavalcante celebra o nascimento da neta: 'Linda história que começa'
Arlindo CruzArlindo Cruz: Saiba o que é o gurufim, formato escolhido para o velório do cantor
Francisco Gil com a filha, Sol de MariaFrancisco Gil divide fotos raras de momento com a filha, Sol de Maria
Arlindo Cruz é avô de AntônioNeto de Arlindo Cruz emociona com homenagem de despedida: 'Estrelinha'
Duda Santos, participante do quadro Dança dos Famosos 2025Futuro de Duda Santos no Dança dos Famosos vem à tona: 'Grande traição'
Lucimar é vítima de sabotagem e para no hospitalVale Tudo: Lucimar é vítima de sabotagem e quase morre
Bia Miranda posa em clima de romance com Gato PretoBia Miranda posa em clima de romance com Gato Preto após término conturbado
Maíra Cardi mostra a filha após cirurgiaMaíra Cardi mostra a filha chorando após cirurgia e atualiza situação: 'Muita dor'
Sandra Gadelha é mãe de Preta GilMãe de Preta Gil surge em momento especial ao lado de amigos da cantora
Heleninha encontra Ivan e RaquelVale Tudo: Viagem romântica de Ivan e Raquel vira climão com chegada de Heleninha
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade