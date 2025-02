Médica aponta cuidados com fobia de Diego Hypolito: 'Recupera com mais rapidez'

Em entrevista à CARAS Brasil, a cardiologista Valéria Braile explica como Diego Hypolito pode se recuperar após uma crise de claustrofobia

Emparedado pela segunda vez no BBB 25, o ex-ginasta olímpico Diego Hypolito(38) já revelou que sofre com a claustrofobia. Apesar da condição ter crises assustadoras para seus pacientes, existem cuidados e medicamentos que ajudam em seu tratamento e recuperação.

Em entrevista à CARAS Brasil, a cardiologista Valéria Braile aponta que o tratamento medicamentoso pode ajudar pacientes com a mesma fobia de Diego Hypolito a se recuperarem mais rapidamente . "Existem medicamentos como ansiolíticos de rápida ação, que podem ser utilizados", começa.

"E medicamentos betabloqueadores, que são usados na cardiologia para controle da frequência cardíaca e da pressão arterial. Também fazem o efeito em minutos e a pessoa se recupera com mais rapidez". A especialista explica que, caso o paciente não tenha acesso aos remédios, existem estratégias para melhorar.

"As estratégias de melhora são tentar se conscientizar da situação, identificar o 'gatilho', tentar não dar importância aos sintomas, saber que vai passar e que não vai morrer. A técnica de respiração profunda, contar até cinco lentamente insipirando e até cinco expirando costuma ajudar. Outras estratégias como sair do local, estar acompanhado, sentar-se também ajuda."

Braile também diz que a condição não deve causar problemas no coração do atleta, porém, pode desenvolver outros tipos de fobia. "No caso de Diego Hypolito, que pode sofrer de claustrofobia, essas condição não devem lhe causar nenhum outro problema ou sequela cardiovascular. Pode sim desenvolver outros tipos de fobias, ansiedade generalizada e síndrome do pânico."

O QUE É A CLAUSTROFOBIA?

Durante uma conversa com os colegas de confinamento do BBB 25, Diego Hypolito explicou que desenvolveu claustrofobia após precisar ficar internado em uma clínica psiquiatra depois que foi diagnosticado com depressão. Considerado comum, o transtorno atinge cerca de 25% da população mundial.

"A claustrofobia é um tipo de alteração psíquica da classe da ansiedade e síndrome do pânico. O que muda é que os sintomas dessa ansiedade generalizada tem um gatilho com locais fechados, em que a pessoa se sente 'acuada' sem confições de saída ou fuga", completa a médica.

