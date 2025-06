Médica aponta como prevenir doença de Evaristo Costa: 'Soma de atenção aos detalhes'

Evaristo Costa enfrentou processo infeccioso em novembro de 2023; à CARAS Brasil, a cirurgiã vascular Aline Lamaita explica a prevenção do quadro

Em novembro de 2023, Evaristo Costa (48) comunicou aos fãs e seguidores que precisou ser internado após sofrer uma infecção na perna. Através das redes sociais, o jornalista contou que recebeu o diagnóstico de erisipela, uma condição que afeta a pele e pode ser prevenida com algumas atitudes.

Para entender melhor como prevenir o quadro que atingiu Evaristo Costa , a CARAS Brasil entrevistou a cirurgiã vascular Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV).

O que diz a especialista?

Lamaita explica que, para a prevenção, é fundamental primeiramente estar atento ao cuidado geral da saúde física. "Prevenção, nesse caso, é uma soma de atenção aos detalhes com o cuidado global da saúde, focado em melhora a imunidade, associado a cuidados locais."

Ela aponta que existem algumas atitudes específicas que podem ajudar a evitar o quadro. "A melhor forma de prevenir a erisipela é cuidar bem da pele e tratar as possíveis portas de entrada para a bactéria. Isso inclui manter os pés secos e bem hidratados, tratar micoses, evitar traumas repetitivos, manter a pele íntegra e observar qualquer lesão, por menor que seja."

Os cuidados se estendem para além da pele, e a médica acrescenta sobre a importância de um acompanhamento médico para casos em que seja necessário o uso de medicações. "Controlar doenças associadas, como diabetes e obesidade, tratar as varizes também é essencial. Em pacientes que têm episódios recorrentes, pode até ser indicada uma profilaxia com antibióticos de forma contínua, sempre com orientação médica."

A erisipela tem cura?

Lamaita aponta que sim, a doença pode ser curada e que, em geral, a infecção costuma reagir bem ao tratamento antibiótico adequado. Porém, ela explica que, mesmo que o quadro agudo seja resolvido, os pacientes precisam estar atentos para evitar novos casos.

"É importante entender que, embora o episódio agudo possa ser resolvido, os fatores predisponentes devem ser controlados para evitar recidivas. Ou seja, é possível curar um episódio, mas o paciente continua suscetível se as causas de base não forem tratadas ou acompanhadas de perto."

O que é erisipela?

A médica diz que a erisipela é uma infecção aguda que atinge a pele e acomete principalmente as pernas, apesar de poder aparecer em outras partes do corpo. À época, o comunicador recebeu alta rapidamente, porém, precisou adiar uma viagem para a Inglaterra.

Quando recebeu o diagnóstico da infecção, o jornalista detalhou sobre a diferença da infecção e da celulite. "Erisipela e celulite são dois tipos de infecção na pele. As duas causam vermelhidão, dor e inchaço. A erisipela atinge as camadas mais superficiais da pele e a celulite atinge as camadas mais profundas e também a camada de gordura que fica embaixo da pele."

