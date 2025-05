Médica aponta como prevenir doença de Ana Maria Braga: 'São medidas essenciais'

Ana Maria Braga enfrentou um quadro de bronquite; à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano explica sobre a prevenção

No início do mês de maio, a apresentadora Ana Maria Braga (76) contou, na exibição do programa Mais Você (Globo), que enfrentou um quadro de gripe seguido de bronquite. A doença respiratória tem algumas formas para ser evitada e prevenida.

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano explica que o quadro que Ana Maria Braga enfrentou pode ser evitada, principalmente, com a vacinação —como a apresentadora reforçou durante o programa matinal.

"A vacinação contra a gripe e Covid-19 evita infecções respiratórias que podem levar à bronquite. O vírus da influenza causa inflamação brônquica intensa. Evitar aglomerações em épocas de surtos virais também faz parte da prevenção assim como lavar bem as mãos e evitar levar as mãos ao rosto", aponta.

"Não fumar e evitar ambientes com fumaça são medidas essenciais, pois a fumaça altera os mecanismos de defesa dos pulmões. Devemos também manter a imunidade em dia, com alimentação saudável, sono adequado e boa hidratação", completa a especialista.

ENTENDA O QUE ACONTECEU!

Durante a exibição do Mais Você em 6 de maio, Ana Maria Braga explicou que estava se recuperando de uma gripe, seguida por uma bronquite. O quadro atingiu a apresentadora antes da festa de 60 anos da emissora, e antes também que ela pudesse tomar a vacina contra a gripe —que ela aproveitou para reforçar a importância de se imunizar contra a doença ao vivo.

Ela explicou que a diretora da atração, Vivi de Marco, também ficou doente. "Trabalhamos, mas chegamos lá com mal-estar. A Vivi teve febre, foi para o hospital e estava com pneumonia. Eu ainda estou meio entupida porque peguei uma bronquite nessa história, tive que tomar antibiótico."

