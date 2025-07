Médica analisa riscos de menopausa precoce de Fabiana Justus: 'Pode ser um fator'

Em seu Instagram, Fabiana Justus confirmou que foi induzida à menopausa precoce durante seu tratamento contra leucemia mieloide aguda

Nos últimos dias, Fabiana Justus (38) chamou a atenção dos fãs ao desabafar sobre uma das "consequências" de seu tratamento contra leucemia mieloide aguda. A influenciadora digital foi induzida à menopausa precoce para proteger seus ovários. Nas redes sociais, internautas passaram a comentar sobre os riscos envolvendo a condição.

"A minha ginecologista explicou que tem mais ou menos 70% de chance de continuar assim para sempre e uns 30% de chance do meu corpo voltar ao normal após dois anos do transplante. Estou com esperança, vamos ver! Por enquanto, estou fazendo reposição hormonal", contou.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Ana Paula Mondragón explica que a menopausa precoce pode trazer impactos à saúde da mulher tanto a curto quanto a longo prazo. "No sistema cardiovascular, a redução do estrogênio pode levar a um maior risco de elevação da pressão, aumento do colesterol e eventos como infarto e AVC. Aumenta também o risco da perda do cálcio ósseo, levando à osteopenia e osteoporose, o que a longo prazo pode gerar fraturas", diz.

"Sintomas psicológicos como ansiedade, depressão, mudança na vida sexual por queda da libido e ressecamento vaginal. Distúrbios endocrinometabólicos frequentes, pois a queda do estrogênio pode favorecer o aparecimento do quadro de resistência insulínica, levando a uma diabetes do tipo 2 e acúmulo de gordura abdominal com aumento de peso. Vale lembrar que a menopausa sela um diagnóstico de infertilidade, o que pode ser um fator emocionalmente significativo, especialmente para mulheres sem filhos", acrescenta.

A ginecologista ainda reforça que é comum ter menopausa precoce em meio ao tratamento contra leucemia, principalmente quando envolve quimioterapia e radioterapia: "Pode levar à falência ovariana prematura, o que resulta na menopausa. Isso acontece porque os ovários são sensíveis às medicações quimioterápicas e à radiação, o que pode destruir os folículos ovarianos".

