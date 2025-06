Médica analisa morte de cantora após combo de cirurgias: 'Não é só a quantidade'

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica Heloise Manfrim analisa caso da cantora que morreu após cirurgia e detalha cuidados para prevenir complicações

A morte da cantora Ana Bárbara Buhr Buldrini, aos 31 anos, após uma série de cirurgias plásticas realizadas na Turquia, levantou um importante debate sobre os riscos envolvidos em procedimentos combinados. Ela se submeteu, no dia 15 de junho, a uma lipoaspiração, mamoplastia e rinoplastia, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A artista havia viajado ao país no final de maio, e o procedimento teria sido feito por permuta, segundo relato do marido, Elgar Miles, ao G1.

Em entrevista para a CARAS Brasil, a cirurgiã plástica Heloise Manfrim trouxe uma análise técnica sobre o caso e reforçou os cuidados fundamentais para evitar tragédias em cirurgias plásticas.

Cirurgias combinadas podem ser fatais?

Segundo a especialista, é preciso atenção redobrada ao optar por múltiplos procedimentos de uma só vez. "É sempre interessante a gente falar sobre a cirurgia combinada e os riscos que combinar vários procedimentos pode causar para um paciente. A grande questão não é a quantidade de procedimentos, mas o tempo cirúrgico, associado, obviamente, a uma falta de preparo dos pacientes", afirma.

Manfrim explica que a medicina evoluiu para permitir um planejamento mais seguro: "A cirurgia plástica hoje, mais do que antes, nós sabemos que podemos preparar esses pacientes, desinflamar os tecidos, usar todos os conceitos da cirurgia plástica funcional, para que uma cirurgia, mesmo combinada, tenha os menores riscos possíveis. Claro que a gente não consegue reduzir a zero, mas, obviamente, as cirurgias que passam de oito horas aumentam os riscos para os pacientes."

Superfície corporal, tempo de recuperação e sinais de alerta

Outro ponto crítico é o limite de área operada. "Mais de 40% do corpo pode aumentar a chance de espoliação e a chance de essa paciente ter uma evolução com prognóstico pior, uma evolução mais arrastada", alerta a médica.

Além disso, ela chama atenção para os cuidados pós-operatórios e o risco de complicações sérias como trombose. "É importante em cirurgias combinadas ficar pelo menos 24 horas no hospital e realizar os procedimentos de pós-operatório. Aqui, grande parte dos cirurgiões utilizam alguns procedimentos como, por exemplo, a câmara hiperbárica, que vai auxiliar na oxigenação dos tecidos, acelerando a recuperação."

“É importante também ter uma equipe de preparo no pós-operatório, como, por exemplo, uma enfermeira que durma com a paciente, que faça com que ela deambule, ou seja, com que ela ande precocemente, diminuindo os riscos de uma trombose, que pode culminar com uma embolia ao longo das primeiras três semanas”, reforça.

Cirurgia fora do Brasil exige ainda mais cuidados

Manfrim lembra que o fato da cirurgia ter ocorrido no exterior requer atenção adicional. "Quando o paciente vai operar fora do país, como recebemos aqui pacientes de fora também, é importante se atentar à equipe que vai ser feita, ao hospital que vai ser feito, obviamente, ou clínica, né, que no Brasil normalmente são hospitais, e esse preparo se ele foi realizado."

A médica destaca que o ideal é permanecer um tempo no país antes e depois da operação: "Elas precisam ficar pelo menos cinco dias no país antes da cirurgia e retornar no mínimo três semanas após. Isso, com certeza, vai aumentar a segurança do procedimento."

“Qualquer sinal, ele deve ser considerado, ele não pode ser jamais negligenciado pela equipe, porque muitas das complicações que a gente tem no pós-operatório, elas são evitáveis se abordadas precocemente”, alerta a especialista.

A médica reforça que tragédias podem acontecer mesmo com profissionais qualificados, mas que muitas complicações graves podem ser evitadas com uma boa avaliação prévia. "A gente não precisa falar de erros médicos, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mesmo porque essas tragédias em cirurgia plástica podem acontecer, mesmo com quem faz tudo seguindo todas as diretrizes de segurança."

Hoje, a medicina exige uma investigação mais ampla antes da operação. "Utilizamos uma bateria de, basicamente, 60 exames de sangue, alguns exames ultrassonográficos e, muitas vezes, até mesmo uma tomografia, para que a gente possa avaliar essa paciente de forma integrativa", conta.

E conclui: "Isso pode prevenir grande parte das complicações graves, mas, principalmente, o óbito, que é o que a gente menos quer, obviamente."

Com base em dados da sua própria clínica, a médica reforça: "Um dado que a gente tem aqui, na Dalag-Munfrim, especificamente, é que a chance de morrer em uma cirurgia plástica com a nossa equipe, no nosso hospital, é de menos de 0,000006%."

