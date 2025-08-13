Médica analisa decisão de Harrison Ford: 'A idade é só um número'

Em conversa com a CARAS Brasil, a médica geriatra Roberta França analisou a decisão do ator Harrison Ford diante de sua carreira

Harrison Ford (83) deixou claro que não pensa em se aposentar. Em entrevista recente, o astro de Indiana Jonesdeclarou que continua apaixonado por atuar e por contar histórias. Para ele, Hollywood ainda tem espaço para artistas mais velhos, defendendo que personagens idosos devem ser representados por atores da mesma faixa etária.

Enquanto segue envolvido em novos projetos, Ford reforça que sua motivação vem da paixão pela arte e não da idade no documento. Para entender melhor os impactos de continuar profissionalmente ativo na terceira idade, a CARAS Brasil conversou com a médica geriatra Roberta França.

Benefícios físicos e mentais de trabalhar após os 80 anos

“Atores como Harrison Ford mostram o quão ultrapassado está o nosso olhar sobre o envelhecimento. Apesar de estarmos em 2025, discutirmos diariamente o etarismo e afirmarmos que ‘os 50 são os novos 30’, ainda temos dificuldade em compreender que envelhecer é um processo natural, e que não precisamos nos aposentar da vida. Podemos nos aposentar do trabalho, mas a vida segue”, diz a médica.

Segundo ela, não existe um número que determine quando alguém deve parar: “Se tenho força, narrativa, vontade, sonhos, desejos e posso continuar trabalhando naquilo que gosto e que me faz bem, por que não? A idade é apenas um número; não pode ser um marcador para definir o tempo que alguém tem para fazer o que deseja.”

A especialista reforça que manter a mente ativa e buscar novas habilidades é fundamental: “Se a pessoa se sente bem, com propósito, interessada, motivada e capacitada, não há motivo para parar. É preciso abandonar a narrativa de que o número da idade é um limitador da capacidade. Continuar executando tarefas que sempre deram prazer ou aprender novas habilidades para explorar outros caminhos é válido, necessário e é o que esperamos da terceira idade daqui para frente.”

Riscos à saúde e importância do estilo de vida

Roberta lembra que a profissão, e não a idade, é o que pode oferecer riscos: “Nenhum trabalho, em qualquer idade, deve gerar riscos além dos inerentes à profissão. Por exemplo: se sou dublê, preciso avaliar até que ponto determinados movimentos podem me causar algum dano. Isso pode acontecer em qualquer fase da vida.”

Ela destaca que o envelhecimento saudável anula a ideia de que idade é sinônimo de limitação: “A idade, por si só, não é impeditivo nem representa risco adicional, desde que a pessoa cuide da saúde física e emocional e realize suas atividades de forma segura e confortável. Fernanda Montenegro, com quase 100 anos, segue brilhando nos palcos; Ari Fontoura, Natália Timberg e tantos outros artistas brasileiros são prova viva de que a idade é apenas um número e não deve limitar a capacidade de realizar o que se deseja.”

Disposição, autonomia e escolhas conscientes

A geriatra garante que hábitos saudáveis fazem toda a diferença: “Não há dúvida de que escolhas conscientes contribuem para um envelhecimento mais saudável. Nunca é tarde para optar por uma vida com mais qualidade, autonomia e longevidade.”

Ela lista alguns pilares para quem quer chegar aos 80 com energia: “Alimentação equilibrada, atividade física regular (de verdade, e não apenas de vez em quando), e noites de sono adequadas, fundamentais para a saúde cerebral e o ajuste do sistema durante o descanso, são essenciais.”

Por fim, Roberta reforça a importância da vida social e espiritual: “Além disso, é importante manter boas escolhas ao longo da vida, cultivar uma rede de apoio, evitar o isolamento social e preservar uma conexão espiritual, independentemente da religião. Acreditar em algo maior traz resiliência, foco, empatia e, acima de tudo, força para seguir mesmo diante das dificuldades.”

