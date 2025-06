Médica analisa cirurgia invasiva de Nicole Bahls: 'Não é um resultado definitivo'

Em entrevista à CARAS Brasil, cirurgiã plástica Heloise Manfrim comenta escolha de Nicole Bahls e faz alertas sobre os cuidados a longo prazo

Nicole Bahls se submeteu recentemente à Lipo LAD, técnica de contorno corporal que ganhou fama por prometer definição muscular visível e aparência atlética. Mas será que o procedimento é realmente seguro e eficaz a longo prazo?

Quem responde é a cirurgiã plástica Heloise Manfrim, em entrevista à CARAS Brasil. Ela analisa os detalhes da cirurgia feita por Nicole e chama atenção para pontos importantes que muitos pacientes desconhecem antes de entrar no centro cirúrgico.

O que mudou na técnica da Lipo LAD?

A Lipo LAD, também conhecida como Lipo HD, continua popular entre os procedimentos estéticos, mas com algumas transformações importantes ao longo dos anos.

"A Lipo HD ainda é um procedimento muito realizado atualmente. É claro que temos mudado alguns conceitos, saindo da ideia de 'alta definição' para uma 'definição mais natural', mas, de fato, conseguimos entregar uma melhora na flacidez que antes não era possível", explica a médica.

Segundo Heloise, a tecnologia também evoluiu para corrigir detalhes estéticos que antes passavam despercebidos ou eram ignorados por limitações técnicas.

"A própria definição natural contribui para melhorar aquele aspecto do 'umbigo triste', que antigamente não apresentava melhora. Além disso, hoje utilizamos tecnologias que ajudam a promover mais firmeza na pele", esclarece.

Os resultados da Lipo são permanentes?

A resposta é curta: não. Mesmo com os avanços da medicina estética, o tempo continua sendo um fator decisivo.

"A lipo de definição anatômica, ou definição natural, como temos feito hoje, não é um resultado definitivo, até porque o processo de envelhecimento continua ao longo dos anos. O que precisamos é fazer uma boa gestão desse envelhecimento", orienta a cirurgiã.

Como prolongar os efeitos da cirurgia?

Mais do que tecnologia, a durabilidade dos resultados depende diretamente dos cuidados do paciente: "Independentemente das tecnologias que podem ser usadas ao longo da vida para prevenir essa piora — como o estímulo ao colágeno por meio de procedimentos estéticos —, o mais importante é manter hábitos de vida saudáveis", enfatiza.

"Isso inclui uma alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, controle do estresse e uma boa qualidade do sono. Esses cuidados são fundamentais para quem deseja envelhecer de forma mais saudável e prolongar os resultados da cirurgia. O efeito sanfona — ou seja, engordar e emagrecer repetidamente — é um dos principais fatores de perda dos resultados, tanto estéticos quanto respiratórios", alerta a especialista.

O que esperar do pós-operatório?

Apesar da ansiedade comum em pacientes recém-operados, a médica pede cautela quanto à expectativa imediata por resultados.

"Em relação ao resultado, é possível notar bastante diferença no contorno corporal já em 15 dias. No entanto, o edema pode persistir por pelo menos seis meses após o procedimento. É extremamente importante manter um diálogo constante com o cirurgião plástico, esclarecendo expectativas reais e analisando todas as possíveis questões do pós-operatório", orienta.

"É necessário ter paciência, pois a oscilação do inchaço é comum no início e pode perdurar por até seis meses ou mais. Qualquer dor persistente, edema localizado, irregularidade ou assimetria deve ser discutida com o cirurgião responsável pela cirurgia", completa.

