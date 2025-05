Médica alerta sobre técnica capilar usada por Larissa Manoela: 'Perda permanente'

Larissa Manoela escolheu técnica capilar para mudança marcante de visual

Larissa Manoela (24) é uma das famosa na lista das que aderiram à chamada técnica mermaid, método moderno de extensão capilar que tem conquistado cada vez mais espaço nos salões de beleza e nas redes sociais. Considerado seguro, rápido e eficiente, o procedimento promete fios longos, ondulados e volumosos com aparência natural — mas, para a tricologista Dra. Marcia Dertkigil, é importante olhar além do visual e entender os cuidados que essa tendência exige. Afinal, beleza e saudexdevem andar sempre juntas!

“Esse tipo de alongamento pode ser uma opção interessante para quem deseja mudar o visual de forma instantânea, mas é fundamental ter orientação e acompanhamento profissional. Toda extensão capilar, por mais bem feita que seja, coloca um peso extra sobre os fios naturais. Isso precisa ser avaliado caso a caso, principalmente se a pessoa já apresenta algum grau de afinamento ou fragilidade capilar”, explica a médica em entevista à CARAS Brasil.

Todo aumento de peso dos fios pode causar aumento da quebra e queda dos fios e ainda um tipo de alopecia específico, chamado de alopecia de tração, onde o “puxar” constante dos fios traz uma perda permanente desses folículos pilosos.

Segundo ela, o grande diferencial da técnica mermaid está na forma de aplicação. “Ao contrário de outros métodos mais antigos, que usam cola ou queratina, a técnica mermaid costuma ser feita com microanéis ou fitas adesivas, o que causa menos tração nos fios. Isso, de fato, reduz os riscos de quebra e tração no couro cabeludo — mas não elimina completamente a possibilidade de danos se não for bem cuidada.”

A tricologista destaca que o uso prolongado e sem manutenção adequada pode levar a problemas como dermatites e inflamação no couro cabeludo. “O ideal é que a aplicação seja feita por um profissional capacitado, com materiais de boa qualidade, e que a manutenção seja feita religiosamente no tempo certo. Além disso, o couro cabeludo precisa respirar. Se a extensão for usada de forma contínua, sem intervalos, pode sim prejudicar a saúde capilar.”

Dra. Marcia também orienta que mulheres com alopecia, dermatites ou sensibilidade no couro cabeludo tenham atenção redobrada antes de optar pelo alongamento. “Nestes casos, o ideal é tratar a base antes de qualquer intervenção estética. Um cabelo frágil pode não aguentar a tração, mesmo que mínima.”

Apesar dos cuidados necessários, a especialista reconhece que a técnica mermaid, usada pela atriz, tem seu valor quando feita com responsabilidade. “Ela oferece um resultado bonito, natural e pode ser uma excelente aliada na autoestima. Mas, como tudo na beleza, o segredo está no equilíbrio. É possível ter fios longos de sereia sem abrir mão da saúde capilar — desde que seja com informação, orientação médica e profissionais qualificados”, finaliza.