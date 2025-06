Médica alerta sobre retorno de Thais Carla à academia pós bariátrica: 'Pode representar riscos'

Thais Carla emocionou os fãs ao compartilhar um registro de seu retorno à academia; entenda a seguir cuidados necessários para o momento

Thais Carla (33) mostrou mais uma etapa de recuperação após sua cirurgia bariátrica, feita há cerca de 50 dias. Através de seu perfil do Instagram, a influenciadora e dançarina registrou o retorno à academia e confessou que estava com medo do momento, trazendo à tona o cuidado real com a saúde no pós-operatório.

Em entrevista à CARAS Brasil, a cardiologista Lívia Sant'Ana faz um alerta importante sobre o momento que Thais Carla vive . De acordo com a especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, o pós-operatório de cirurgias bariátricas costumam ser uma fase de vulnerabilidade física e metabólica, e exigem critério médico, responsabilidade e planejamento.

"Após uma perda significativa de peso, o corpo passa por uma série de adaptações hormonais, cardiovasculares e metabólicas. Iniciar atividade física sem acompanhamento pode representar riscos", explica a médica, que ainda aponta que motivação não é o único pilar para os pacientes bariátricos.

Leia também: Médica faz alerta após bariátrica de Thais Carla: 'O sucesso não depende só da cirurgia'

"O exercício é essencial nessa fase, mas deve ser bem orientado, com supervisão e muito respeito aos limites do organismo. Por isso, o acompanhamento multidisciplinar —com médico, nutricionista e profissional de educação física— é indispensável."

De acordo com Sant'Ana, o retorno aos treinos deve ser gradual, respeitando os limites do corpo, e adaptado à nova realidade do paciente. A musculação, por exemplo, pode ser uma grande aliada para a recuperação pós-cirurgia, porém, não deve ser feita com foco em performance, como explica a médica.

"A musculação pode ser uma grande aliada na preservação da massa magra, na recomposição corporal e no aumento da taxa metabólica. Mas deve ser introduzida com progressão, de forma leve no início e sempre com orientação profissional. Não é o momento de buscar performance, e sim de reconstrução e fortalecimento."

Antes de realizar a cirurgia, a influenciadora havia eliminado 30 kg, com treinos e alimentação saudável. Após o procedimento, ela perdeu mais 15 kg. Em entrevista ao portal Leo Dias, ela explicou que optou pelo estilo bypass e, agora, está em fase de adaptação da nova rotina alimentar.

Leia mais em: Thais Carla revela que bariátrica prejudicou outro problema de saúde: 'Se agravou'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE THAIS CARLA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: