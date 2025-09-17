Início » Bem-estar e Saúde » Médica alerta sobre reação sofrida por André Marques após picada de inseto: ‘Veneno potente’
Bem-estar e Saúde / PERIGO!

Médica alerta sobre reação sofrida por André Marques após picada de inseto: ‘Veneno potente’

O apresentador André Marques sofreu uma picada de um inseto potente nos bastidores do reality show No Limite

Paulo Henrique Lima
Por Paulo Henrique Lima
André Marques
André Marques comandou o retorno do reality show No Limite em 2021 (FOTO: Reprodução/Instagram)

O apresentador André Marques (45)foi vítima de uma picada de vespa nos bastidores das gravações do reality show No Limite, em maio de 2021. Na época, ele relatou dor intensa e uma reação alérgica na pele, o que o obrigou a receber atendimento médico imediato, já que estava em um cenário de natureza, distante de centros de saúde.

O ex-Globo chegou a mostrar o inseto, identificado como besouro-do-cão, após a picada. Segundo especialistas, o animal possui um ferrão capaz de causar uma das dores mais intensas do mundo.

A CARAS Brasil entrevista a Dra. Brianna Nicoletti, médica alergista e imunologista, que explica que o veneno injetado pela vespa é extremamente potente, podendo provocar inchaço imediato e diversas reações alérgicas na pele. Além disso, em casos mais graves, pode representar risco à saúde e até levar a óbito.

“Quando a vespa pica, ela injeta o veneno diretamente na pele. Esse veneno é um coquetel de substâncias químicas, como histamina, serotonina, fosfolipases e quininas, que causam dor imediata, vermelhidão, calor, coceira e inchaço. O corpo entende esse veneno como uma ‘ameaça’ e monta uma resposta inflamatória local, dilatando vasos sanguíneos e ativando células de defesa. Em pessoas predispostas, essa reação pode sair do controle e tornar-se sistêmica, resultando em anafilaxia”, afirma.

Segundo a médica, a dor provocada pela vespa é diferente da causada por uma abelha. Algumas diferenças são importantes:

Abelha: deixa o ferrão preso na pele, liberando o veneno de forma contínua por alguns minutos. Só pica uma vez e morre em seguida.

Vespa: retira o ferrão após a picada e pode atacar várias vezes seguidas. O veneno da vespa contém neurotoxinas e substâncias cáusticas que estimulam diretamente as terminações nervosas da dor. Por isso, a sensação costuma ser mais intensa e imediata.

De todo modo, a picada de uma vespa, como ocorreu com o apresentador, pode desencadear sintomas que variam de comuns a graves. Nos casos mais sérios, o suporte médico imediato pode salvar vidas, já que a reação pode levar ao fechamento da garganta.

Sintomas comuns: dor local intensa, vermelhidão, calor, inchaço restrito ao local e coceira, que podem durar de horas a poucos dias.

Sintomas moderados: inchaço que se espalha além da área da picada (por exemplo, um braço inteiro inchado após uma picada na mão).

Sintomas graves / sinais de alerta: dificuldade para respirar, sensação de garganta fechando, rouquidão súbita, urticária generalizada, queda da pressão, tontura, palpitações ou desmaio. Esses quadros exigem atendimento médico imediato, pois indicam risco de anafilaxia.

Paulo Henrique Lima
Paulo Henrique Lima é repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens por diversos veículos de comunicação na web. É apaixonado por entretenimento e realities.
André Marques  André Marques  

Leia Também