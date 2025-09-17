Médica alerta sobre reação sofrida por André Marques após picada de inseto: ‘Veneno potente’

O apresentador André Marques sofreu uma picada de um inseto potente nos bastidores do reality show No Limite

O apresentador André Marques (45)foi vítima de uma picada de vespa nos bastidores das gravações do reality show No Limite, em maio de 2021. Na época, ele relatou dor intensa e uma reação alérgica na pele, o que o obrigou a receber atendimento médico imediato, já que estava em um cenário de natureza, distante de centros de saúde.

O ex-Globo chegou a mostrar o inseto, identificado como besouro-do-cão, após a picada. Segundo especialistas, o animal possui um ferrão capaz de causar uma das dores mais intensas do mundo.

A CARAS Brasil entrevista a Dra. Brianna Nicoletti, médica alergista e imunologista, que explica que o veneno injetado pela vespa é extremamente potente, podendo provocar inchaço imediato e diversas reações alérgicas na pele. Além disso, em casos mais graves, pode representar risco à saúde e até levar a óbito.

“Quando a vespa pica, ela injeta o veneno diretamente na pele. Esse veneno é um coquetel de substâncias químicas, como histamina, serotonina, fosfolipases e quininas, que causam dor imediata, vermelhidão, calor, coceira e inchaço. O corpo entende esse veneno como uma ‘ameaça’ e monta uma resposta inflamatória local, dilatando vasos sanguíneos e ativando células de defesa. Em pessoas predispostas, essa reação pode sair do controle e tornar-se sistêmica, resultando em anafilaxia”, afirma.

Segundo a médica, a dor provocada pela vespa é diferente da causada por uma abelha. Algumas diferenças são importantes:

Abelha: deixa o ferrão preso na pele, liberando o veneno de forma contínua por alguns minutos. Só pica uma vez e morre em seguida.

Vespa: retira o ferrão após a picada e pode atacar várias vezes seguidas. O veneno da vespa contém neurotoxinas e substâncias cáusticas que estimulam diretamente as terminações nervosas da dor. Por isso, a sensação costuma ser mais intensa e imediata.

De todo modo, a picada de uma vespa, como ocorreu com o apresentador, pode desencadear sintomas que variam de comuns a graves. Nos casos mais sérios, o suporte médico imediato pode salvar vidas, já que a reação pode levar ao fechamento da garganta.

Sintomas comuns: dor local intensa, vermelhidão, calor, inchaço restrito ao local e coceira, que podem durar de horas a poucos dias.

Sintomas moderados: inchaço que se espalha além da área da picada (por exemplo, um braço inteiro inchado após uma picada na mão).

Sintomas graves / sinais de alerta: dificuldade para respirar, sensação de garganta fechando, rouquidão súbita, urticária generalizada, queda da pressão, tontura, palpitações ou desmaio. Esses quadros exigem atendimento médico imediato, pois indicam risco de anafilaxia.