Médica alerta sobre quadro grave de Carolina Dieckmann: 'Reação intensa'

A atriz Carolina Dieckmannrevelou em suas redes sociais em maio que sofreu com uma reação alérgica durante um voo. Na ocasião, ela desabafou: "Fui sentindo a minha boca dolorida, fui passando batom que a Preta tinha, tentando beber água, mas no voo de volta o negócio desenhou de um jeito... A boca triplicou de tamanho". Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Brianna Nicoletti explicou a reação e fez alerta sobre as causas.

O que aconteceu com Carolina Dieckmann?

Graduada pela PUC Campinas e especializada em alergia e imunologia pela USP, ela explicou o quadro da Leila de Vale Tudo: "O quadro descrito corresponde a uma dermatite de contato ou uma angioedema de contato/alérgico, podendo ser desencadeado pelo ar seco da cabine, uso de batom, cremes labiais, contato com substâncias no ambiente ou até mudança de pressão. O sintoma predominante — inchaço localizado e vermelhidão — sugere uma reação rápida e localizada."

A especialista também alerta: "Mesmo sem ser grave, é essencial buscar orientação médica se a reação for intensa, reincidente ou acompanhada de outros sinais. Esse cuidado garante segurança, evita agravamentos e oferece tranquilidade para quem precisa manter compromissos profissionais."

Quais são os sinais do quadro?

Dra. Brianna pontua quais são os sintomas que caracterizam esta reação que a atriz sofreu durante um voo para as gravações da novela:

Inchaço significativo dos lábios (edema)

Vermelhidão e ardência local

Desconforto ao aplicar produtos cosméticos

Ausência de sintomas generalizados, como falta de ar ou coceira extensa, o que sugere reação localizada

O que fazer nestes casos?

Segundo a médica, o primeiro passo é interromper o uso de produtos suspeitos, sejam batons ou hidratantes novos. Em seguida, limpar a região com movimentos suaves, usando principalmente água. Outros tratamentos envolvem pomadas prescritas por médicos para reduzir a inflamação, uso de anti-histamínicos caso o paciente apresente inchaço ou ardência persistente. Nicoletti também explica que pode se necessitar de um atendimento especializado de um alergista caso haja repetição dos sintomas mais intensos e que é raro o uso de corticoides orais. Dra. Brianna também lista quatro passos que ajudam a se prevenir:

Teste de contato antes de usar produtos labiais: aplicar pequena quantidade no antebraço e aguardar 24–48 horas. Evitar troca de produtos por meios informais, como usar batom de outra pessoa, principalmente em ambiente hospitalar ou aerado. Manter a pele bem hidratada e protegida em ambientes secos, como viagens de avião. Observar a presença de outros sintomas (coceira, bolhas ou inchaço facial) e regressar a um médico se necessário.

