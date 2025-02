Médica alerta sobre problema de saúde que acometeu Zeze Polessa: ‘É um ciclo’

Em entrevista à CARAS Brasil, a endocrinologista Maria Fernanda Barca detalha problema enfrentado por Zeze Polessa, que a fez interromper agenda de trabalho

A atriz Zeze Polessa (71) deixou seus fãs e seguidores bastante preocupados na última segunda-feira, 24. Ela usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a sua saúde. Em uma publicação no Instagram, a artista revelou que foi internada no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, após sofrer uma intoxicação alimentar, o que a fez cancelar apresentações de uma peça. "Feijoada vegana faz mal à moça!", iniciou. Em entrevista à CARAS Brasil, a endocrinologista Maria Fernanda Barca, detalha o problema que acometeu a eterna oportunista Magnólia da novela Império (2014).

A médica explica que a intoxicação alimentar é, em geral, relacionada a alimentos e bebidas, mas pontua: “Não vamos esquecer também do gelo. Muitas vezes, as pessoas vão para fora do País e tomam gelo, e ele está contaminado. Todo mundo esquece dessa possibilidade. Então, tomam uma Coca-Cola que está fechada, mas põe o gelo contaminado dentro. Mas, geralmente, são alimentos e bebidas que estão contaminados por bactérias, por parasitas ou toxinas mesmo, que tiveram em contato (...) Forma de armazenagem etc. Isso tudo tem a ver (...) Se ficou em temperatura ambiente, estando muito calor (...) Então, propiciou-se o local para que eles se desenvolvessem”.

Maria Fernanda informa que os sintomas costumam ser náusea, vômito, diarreia, dor abdominal e febre “E o que acontece? É um ciclo. A pessoa começa a não conseguir se tratar porque vomita, começa a ter diarreia, e ela vai num ciclo; porque se não interromper esse ciclo, ela vai para desidratação e pode desmaiar e até morrer. As causas mais comuns são as bactérias como a salmonella; e tem o vírus que foi muito comum nas praias brasileiras, que é o norovírus; a giardíase, que também é muito comum”, fala.

“E outras toxinas de alimentos mal armazenados, que se deterioraram, estragaram, tipo os ovos – é bem perigoso (...) Enlatados também, isso é bem comum. Então, o que acontece? A gente tem que interromper o ciclo – falando em termos médicos –, muitas vezes, ou a gente usa via supositório, via retal, que ele é um antivômito (...) Muitas vezes, isso não segura e tem que ir para o hospital fazer soro”, completa a especialista.

A endocrinologista destaca ainda que dependendo do caso, se for uma bactéria, consegue vê-la por meio de hemograma. “E gente vê pelos exames se é a bactéria (...) Isso, em geral, aparece no hemograma (...) E aí, a gente trata. Muitas vezes tem que entrar com antibiótico, porque bactéria se trata com antibiótico”, ensina.

Maria Fernanda também faz um alerta pertinente sobre o pãozinho nosso de cada dia. “Por exemplo, o pão tem um mofozinho ali que não faz mal à saúde. Então, ok, mas é melhor não. Mas assim, também não adianta tirar o mofozinho do pão porque ele está lá, fica o fungo. Você tira a cor, mas o fungo está embrenhado. Então, é sempre bom ter muito cuidado com o tipo de alimentação, não comer nada fora. Por exemplo, vou para a Índia agora. Então, vou levar hipoclorito de sódio para pôr na água, que 15 minutos depois você já consegue descontaminar. E dependendo do local, não fazer bochechos, dependendo da água Você tem todo o cuidado com a outra parte, mas está bochechando e está engolindo ao escovar os dentes, né? Então isso tudo é um cuidado. Outra coisa. Se eu estou na Índia, não vou comer nenhuma fruta que seja sem casca, só mesmo banana, ou coisa do gênero, porque são fechados e a gente abre na hora”, finaliza.

VEJA PUBLICAÇÃO DE ZEZE POLESSA SOBRE SUA SAÚDE NO INSTAGRAM: