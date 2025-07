Médica alerta sobre perda de peso após pré-eclâmpsia e gestação de Lexa: 'Inflamatório'

Na última semana, Lexa desabafou sobre as mudanças corporais que enfrentou após emagrecer 10 kg depois de ser diagnosticada com pré-eclâmpsia

Nesta semana, Lexa(30) chamou a atenção dos fãs ao confirmar que eliminou 10 kg após a gestação de um quadro de pré-eclâmpsia. A cantora admitiu que passou por uma série de mudanças corporais e, mesmo com o emagrecimento, seu corpo não voltou a ser o mesmo.

"Depois que você tem uma pré-eclâmpsia, o corpo fica diferente. Como muda a pressão do nível arterial, o corpo incha. Já perdi todo o peso que ganhei, mas o corpo não volta a ser como antes", destacou em entrevista ao jornal Extra.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Ana Paula Mondragón explica que, após o nascimento, existe uma perda expressiva do peso composta pela eliminação do peso do bebê, da placenta, do líquido amniótico e do excesso de fluidos acumulados no corpo. "Quando se trata de um quadro de pré-eclâmpsia, a retenção hídrica é ainda maior por causa do quadro inflamatório desenvolvido", diz.

"Após um quadro grave de pré-eclâmpsia, é esperado que o corpo da paciente apresente alterações persistentes. Com a gravidade, pode-se observar disfunções transitórias na função renal, hepática e cardiovascular, além de alterações na regulação da pressão arterial e nos níveis hormonais. Quando ela diz que o 'corpo fica diferente' está descrevendo mudanças fisiológicas, mas acredito que ela está falando também das repercussões emocionais", acrescenta.

Em seu relato, a cantora apontou que perdeu todo o peso que ganhou ao longo da gestação, mas que seu corpo não voltou a ser como antes. A ginecologista destaca que esse é um relato comum: "Mesmo que ela tenha perdido o peso adquirido durante a gestação, o corpo passa por uma série de adaptações fisiológicas, como distensão dos músculos abdominais, aumento e modificações nas mamas, acúmulo de gordura em quadril e modificações hormonais. Em casos de pré-eclâmpsia, essas alterações podem ser ainda mais marcantes, já que o organismo enfrenta um estado inflamatório importante".

