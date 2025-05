Médica alerta sobre morte de Valéria Pantoja: 'Risco maior nos primeiros dias'

Após a morte da influenciadora Valéria Pantoja, médica esclarece riscos e segurança da cirurgia bariátrica

A morte repentina da influenciadora digital Valéria Pantoja, de 30 anos, acendeu um alerta nas redes sociais sobre os possíveis riscos da cirurgia bariátrica. Atuante no segmento de beleza, Valéria faleceu no início de maio, cerca de seis meses após realizar o procedimento, feito em novembro de 2024. O caso gerou comoção e muitas dúvidas: o que pode ter acontecido?

Diante da repercussão, a CARAS Brasil ouviu a médica Manoela Souza, que destacou pontos importantes sobre a segurança do procedimento. Segundo ela, embora a bariátrica envolva riscos, os índices de mortalidade são extremamente baixos quando a cirurgia é feita de forma correta.

"A cirurgia bariátrica, realizada há décadas, apresenta índices extremamente baixos de mortalidade — aproximadamente 0,13% em até 30 dias pós-operatório, conforme estudos científicos amplamente reconhecidos", afirmou a especialista.

Ela reforça que, com uma equipe qualificada e acompanhamento multidisciplinar, a bariátrica é segura e eficaz no tratamento da obesidade severa e das doenças metabólicas associadas: "Quando realizada em centros especializados, com equipe qualificada e acompanhamento multidisciplinar, é considerada segura e eficaz no tratamento da obesidade severa e das doenças metabólicas associadas".

O risco da cirurgia aumenta com o tempo?

No caso de Valéria, que passou pela cirurgia há cerca de seis meses, a Dra. Manoela esclarece que o período mais crítico para complicações graves é logo após o procedimento.

"As complicações graves são mais comuns até 30 dias depois da cirurgia. Após esse período, o risco de mortalidade direta associada à bariátrica é significativamente menor", explica.

Ela ressalta que ainda não há confirmação oficial de que a causa da morte esteja diretamente ligada à cirurgia: "Até o momento, não há informações oficiais conclusivas que estabeleçam uma relação direta entre o óbito e a cirurgia. Acidentes ou fatalidades podem ocorrer independentemente da realização de um procedimento cirúrgico".

Quem pode fazer a bariátrica com segurança?

A médica reforça que a indicação da cirurgia deve ser feita com cautela e após avaliação individualizada. Ela lembra que o sucesso do tratamento está ligado ao comprometimento do paciente com o novo estilo de vida.

"A segurança da cirurgia está diretamente ligada à indicação correta, à realização por equipe especializada e ao seguimento adequado no pré e pós-operatório. Nenhum procedimento é isento de riscos, por isso é essencial evitar conclusões precipitadas e aguardar os dados oficiais sobre o caso", finalizou.

