Médica alerta sobre importância da alimentação de Raul Gil: 'Reduzir riscos'

O apresentador Raul Gil, de 87 anos, revelou recentemente que foi diagnosticado com arritmia cardíaca, condição que altera o ritmo normal do coração e pode representar sérios riscos à saúde. Durante entrevista ao TV Fama, ele contou que foi surpreendido com o diagnóstico e ouviu dos médicos que estava sob “risco iminente”.

O relato de Raul emocionou o público e reacendeu um alerta geral sobre a importância do cuidado contínuo com a saúde cardiovascular e sobre o impacto direto da alimentação na prevenção e controle desse tipo de problema.

Em entrevista à CARAS Brasil, a cardiologista Dra. Lívia Sant’Ana explica a relação entre a alimentação e o diagnóstico do apresentador. Na conversa, a médica reforça: “A alimentação tem papel essencial no funcionamento do coração.”

“Déficits de minerais como magnésio, potássio e cálcio podem contribuir para o surgimento de arritmias”, explica a médica. “Além disso, o excesso de cafeína, álcool, ultraprocessados e açúcares também pode desregular a atividade elétrica do coração.”

A nutrologia como aliada no controle das arritmias

Segundo a especialista, o tratamento das arritmias vai além dos medicamentos. É necessário uma abordagem integrativa que inclua alimentação equilibrada e correção de deficiências nutricionais, o que pode ajudar a prevenir complicações e fortalecer o organismo.

“No caso do Raul Gil, que já está na terceira idade, o corpo naturalmente apresenta alterações metabólicas, maior risco de inflamação crônica e carência de nutrientes essenciais. Um acompanhamento nutricional adequado pode melhorar a resposta ao tratamento e reduzir riscos”, observa a Dra. Lívia.

O que evitar e o que priorizar para proteger o coração

A médica orienta que pessoas com histórico de arritmia ou predisposição genética evitem hábitos alimentares nocivos e adotem uma rotina de alimentação mais consciente:

Recomendações de alimentos a serem reduzidos:

Cafeína em excesso (Cafés fortes e energéticos)

Álcool

Alimentos ultraprocessados, embutidos e com muito sódio

Açúcares refinados

Recomendações de alimentos a serem incluídos:

Vegetais verdes escuros (Ricos em magnésio)

Banana, abacate e água de coco (Ricos em potássio)

Peixes ricos em ômega-3

Castanhas, grãos integrais e azeite de oliva

Hidratação adequada

A médica ainda destaca: “Uma alimentação balanceada ajuda a controlar a pressão, o colesterol, os níveis de glicose e também contribui para manter o ritmo cardíaco estável. Ou seja, ela atua diretamente nas causas e consequências das arritmias.”

