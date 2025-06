Médica alerta sobre hábitos da dieta de Kate Middleton: 'Pode virar veneno'

Dra. Manoela Souza é médica formada pela Universidade Federal da Bahia há mais de 17 anos e com título de especialista em Medicina do Trabalho, atuando amplamente nas áreas de Programas de Promoção de Saúde, incluindo Emagrecimento, Saúde Mental, Controle de Hipertensão e Controle do Diabetes, sempre com foco em ativar o protagonismo de cada indivíduo através da Educação em Saúde. Como médica no consultório, Dra. Manoela acredita que a saúde está no equilíbrio entre corpo, mente e espírito, e o combate a gordura visceral, bem como estímulo a alegria de viver e autoestima são pilares importantes para saúde. CRM-BA 19.356 | RQE 11920.