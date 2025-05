Médica alerta sobre duas perdas gestacionais de Sabrina Sato: 'Risco maior'

Sabrina Sato surpreendeu os fãs ao contar que sofreu dois abortos espontâneos em 2024 ao lado do marido, Nicolas Prattes, mas só um veio a público

Nesta semana, Sabrina Sato (44) revelou em uma entrevista à Revista Glamour que sofreu duas perdas gestacionais em 2024. Ao lado do marido Nicolas Prattes (28), a apresentadora precisou ser submetida a dois processos de internação e duas curetagens, mas decidiu expor somente um dos abortos espontâneos ao público.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Ana Paula Mondragón explica mais detalhes dos processos aos quais Sabrina Sato foi submetida após sofrer os abortos espontâneos: "A curetagem é um procedimento médico, realizado em centro cirúrgico sob anestesia, onde o médico raspa a camada interior do útero usando um instrumento similar a uma colher com cabo longo chamado cureta. No caso da Sabrina, a finalidade de tal procedimento foi para remover restos de tecidos provenientes de um aborto espontâneo incompleto".

"Na maioria das vezes, as mulheres engravidam normalmente após uma curetagem. Em alguns casos muito raros, podem ocorrer complicações que podem afetar futuras gestações, como exemplo a Síndrome de Asherman, onde são formadas bridas (cicatrizes internas) que resultam em infertilidade. Outra complicação pode ser o endométrio danificado (mais fino) o que dificulta a implantação do embrião, e as infecções que, se não tratadas de forma adequada, resultarão em um futuro aborto", acrescenta.

Nas redes sociais, internautas passaram a comentar sobre a idade de Sabrina Sato, apontando que isso poderia ter causado complicações em suas gestações. Apesar disso, a ginecologista explica qual é a relação entre os dois fatores. "Mulheres com mais de 35 anos (idade materna avançada) podem estar relacionadas a maiores dificuldades para engravidar e manter uma gestação até o fim", aponta.

"Existem muitos fatores nos quais a idade influencia, mas os que devemos levar em conta são principalmente a diminuição da quantidade e qualidade dos óvulos, o que gera um risco maior de malformações e síndromes. Devemos também levar em conta que esta faixa etária tem também maior chance de intercorrências durante a gestação, como hipertensão, diabetes, parto prematuro, entre outras, aumentando assim a probabilidade de um desfecho negativo", finaliza.

