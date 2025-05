Médica alerta sobre doença sem cura diagnosticada em Xand Avião: 'Acompanha para toda a vida'

Xand Avião convive com doença que afeta a autoestima e provoca lesões físicas

Xand Avião (43) surpreendeu os fãs ao falar abertamente sobre o diagnóstico de psoríase, uma doença inflamatória crônica da pele que afeta milhões de pessoas no Brasil, em mario de 2023. O artista decidiu tornar pública a condição para conscientizar sobre os impactos físicos e emocionais do diagnóstico.

A CARAS Brasil conversou com a dermatologista Dra. Luciana Maluf, que explica os principais aspectos da psoríase, doença que acomete o cantor. “A psoríase é uma doença inflamatória crônica da pele, de origem autoimune, ou seja, ocorre quando o próprio sistema imunológico passa a atacar equivocadamente células saudáveis do organismo”, afirma.

De acordo com a médica, esse ataque desregulado gera uma renovação celular acelerada, o que resulta em placas avermelhadas, espessas e descamativas sobre a pele. “Essas lesões podem coçar, arder ou até mesmo rachar e sangrar. Mas é importante destacar: a psoríase não é contagiosa”, reforça.

Além do incômodo físico, a condição também traz reflexos na saúde emocional. “Apesar de ser uma condição dermatológica, seu impacto vai muito além da pele: pode afetar as articulações, prejudicar a autoestima e a qualidade de vida do paciente, e estar associada a comorbidades como obesidade, diabetes, depressão e doenças cardiovasculares”, explica.

Xand Avião não revelou o grau da doença ou os locais afetados psoríase, mas o relato dele comoveu os fãs. “Infelizmente a psoríase ainda não tem cura definitiva. Por ser uma doença autoimune e crônica, ela tende a acompanhar o paciente por toda a vida. No entanto, isso não significa que o paciente ficará sempre com sintomas ou sem qualidade de vida”, tranquiliza.

“Com o tratamento adequado e acompanhamento regular, a grande maioria das pessoas consegue manter a doença sob controle, com longos períodos de remissão.”, complementa ela.

Sintomas e sinais de alerta

A psoríase se manifesta principalmente através da pele, mas pode atingir qualquer parte do corpo, incluindo o couro cabeludo, cotovelos, joelhos e unhas. “As lesões são geralmente avermelhadas, espessas, com escamas secas e esbranquiçadas, e variam em tamanho e localização”, detalha a dermatologista.