Médica alerta sobre diagnóstico silencioso de Tony Ramos: 'Não tem cura'

Atualmente no ar na novela Dona de Mim, Tony Ramos foi diagnosticado com doença silenciosa

Tony Ramos (76) deu entrada em um hospital, em Búzios, em janeiro de 2020, se queixando de fortes dores pelo corpo. Segundo as informações da imprensa da época, ele foi diagnosticado com quadro de pressão alta.

Para entender a hipertensão arterial, CARAS Brasil entrevista a Dra. Cibele Spinelli, médica nutróloga, que explica como essa condição pode ser silenciosa. "Na maioria dos casos, não apresenta sintomas", afirma a especialista.

"A hipertensão arterial é o aumento persistente da pressão do sangue nas artérias. É chamada de 'doença silenciosa' porque, na maioria dos casos, não causa sintomas — mesmo quando a pressão está perigosamente alta. Ela é diagnosticada quando a pressão sistólica é igual ou superior a 130 mmHg ou a diastólica igual ou superior a 80 mmHg, confirmadas em pelo menos duas ocasiões distintas", explica.

A hipertensão é considerada uma doença incurável em alguns casos. No entanto, é possível controlá-la com mudanças significativas no estilo de vida, já que na maioria das vezes ela é causada ou estimulada pelos péssimos hábitos.

"Na maioria dos casos, não tem cura, mas é plenamente controlável. Mudanças no estilo de vida, alimentação equilibrada e, quando necessário, o uso de medicamentos permitem manter a pressão sob controle e evitar complicações", revela Spinelli, que também lista os principais fatores de risco:

Histórico familiar

Idade avançada

Obesidade ou sobrepeso

Sedentarismo

Alimentação rica em sal e ultraprocessados

Tabagismo

Consumo excessivo de álcool

Estresse crônico

"A alimentação é essencial [para o controle da doença]. Dietas ricas em frutas, vegetais, fibras, grãos integrais, proteínas magras e laticínios com baixo teor de gordura ajudam a reduzir a pressão. Por outro lado, uma dieta rica em sódio, gordura saturada e ultraprocessados favorece o aumento da pressão", fala a médica.

A pressão alta diagnosticada no ator de Dona de Mim, novela das 7 da Globo, tem origem genética, contribui, mas não é o destino. O estilo de vida tem maior peso em seu surgimento. Mesmo quem tem predisposição familiar pode evitar ou adiar o surgimento da hipertensão adotando hábitos saudáveis.