Médica alerta sobre diagnóstico que afastou Fred Bruno da Globo: 'Pode comprometer'

Fred Bruno está de atestado médico após diagnóstico preocupante

Fred Bruno (35) foi afastado do Globo Esporte pouco mais de um mês após sua estreia como apresentador da TV Globo. Na última segunda-feira, 24, ele comunicou sua saída temporária após receber diagnóstico de conjuntivite.

Para suprir a ausência do apresentador, a emissora anunciou a escalação de Gabriela Ribeiro. Ela ficará no comando do programa esportivo até que o colega de emissora se recupere por completo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Edna Almodin, Diretora da ProVisão - Hospital de Olhos de Maringá, explica que a conjuntivite é um é uma inflamação que pode ocorrer pelos principais motivos a seguir: infecção por bactérias (a mais comum), vírus ou fungos; alergias; traumas e contato com substâncias químicas.

Em seu relato, Bruno destacou que nunca teve conjuntivite. A médica, no entanto, ressalta que é possível ter o problema ocular várias vezes ao longo da vida. Para evitar o problema, é importante ter cuidado com a higiene dos olhos. As alérgicas usualmente são recidivantes.

"Higiene dos olhos e cílios, cuidado com as mãos sujas nos olhos, uso de lenços apenas descartáveis. Se alérgico, evitar os produtos alérgicos. Se usa muito telas, cuidar de usar colírios lubrificantes e não coçar os olhos com as mãos. Se usuário de lentes de contato, não levá-las à boca para limpeza e nem usar água para higienizá-las. As lentes em contato com água podem contaminar os olhos com Acanthamoeba. Por isso não devem nadar com as lentes nos olhos. Usar os produtos prescritos pelo oftalmologista, para assepsia das lentes. Higiene das mãos após usar o banheiro ou mexer com gato, cachorro, terra ou plantas. Evitar contato rosto a rosto ou de mãos com pessoas que estejam com conjuntivite", alerta.

A especialista chama atenção para problemas mais graves que podem ser confundidos com a conjuntivite, problema diagnosticado no apresentador. Por isso, é necessário a avaliação de um oftalmologista para descartar uma doença mais grave.

"O alerta deve ficar quando sentir qualquer hiperemia intensa ou embaçamento nos olhos. Existem doenças como uveítes (infecção da úvea) que ao leigo pode passar como uma conjuntivite que o leva a uma farmácia a comprar um colírio sem receita. E isto pode atrasar um diagnóstico que pode comprometer a visão irremediavelmente", finaliza.

