Médica alerta sobre diagnóstico de Patrícia Poeta: 'Persiste por mais de 12 semanas'

Patrícia Poeta surpreendeu neste sábado, 24, ao revelar que passou por uma cirurgia para tratar o diagnóstico de sinusite crônica

Patrícia Poeta (48) usou as redes sociais para informar aos fãs e seguidores que passou por uma cirurgia na madrugada deste sábado, 24, para tratar sua sinusite crônica. Para entender melhor o que é o diagnóstico que já acompanhava a apresentadora há anos, a CARAS Brasil conversou com a pneumologista Maria Cecília Maiorano. Confira a seguir!

De acordo com a médica, a sinusite crônica que atingiu Patrícia Poeta é uma inflamação persistente que acomete os seios da face , região que abrange as cavidades próximas ao nariz, aos olhos e atrás da testa. "Ela acontece quando essas cavidades ficam obstruídas, dificultando a drenagem do muco e favorecendo a inflamação e a infecção."

A especialista explica que inflamação por ser causada por infecções respiratórias repetidas ou alergias, e o desvio de septo nasal também favorece seu desenvolvimento. Além disso, o diagnóstico pode ser similar ao da sinusite aguda, porém, não dura poucos dias ou semanas.

Leia também: Patrícia Poeta dá spoiler de planos para o Encontro em 2025: 'Pessoalmente'

"A sinusite crônica persiste por mais de 12 semanas, podendo causar sintomas contínuos ou recorrentes". Maiorano lista os principais sintomas da condição, e acrescenta que eles aparecem especialmente na parte da noite. Confira a seguir!

Nariz entupido ou escorrendo;

Dor ou pressão na face;

Dor de cabeça;

Redução ou perda do olfato e tosse, especialmente à noite.

"O tratamento da sinusite crônica envolve medidas para aliviar os sintomas e tratar a causa subjacente. Podem ser usados sprays nasais, lavagens com soro fisiológico, medicamentos para alergia e, em alguns casos, antibióticos ou cirurgia."

Através de uma publicação no Instagram, a jornalista afirmou que a cirurgia já estava planejada para acontecer. Ela contou que demorou para ser encorajada a realizar o procedimento, mas que a recuperação está sendo bem sucedida e, na segunda-feira, 27, já deve retomar o trabalho.

Leia mais em: Patrícia Poeta passa por cirurgia: 'Confesso que levei um tempo'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE PATRÍCIA POETA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: