Médica alerta sobre diagnóstico de Luís Salém, o Eugênio de Vale Tudo: 'Essas reações são...'

Intérprete do mordomo Eugênio no remake de Vale Tudo, Luís Salém recebeu diagnóstico preocupante

Luís Salém (61), intérprete do mordomo Eugênio no remake de Vale Tudo, da TV Globo, aderiu a um procedimento para tratar a calvície. Ao notar o surgimento da tradicional “coroa” e a formação de uma área rarefeita no topo da cabeça, o ator buscou ajuda de um especialista em saúde capilar.

Para recuperar sua autoestima, o artista escolheu um tratamento com Minoxidil. CARAS Brasil conversa com a Dra. Márcia Dertkigil, médica tricologista, que explica se realmente a substância traz bons resultados para quem deseja recuperar os fios.

“O Minoxidil é um vasodilatador que, quando aplicado diretamente no couro cabeludo, melhora a circulação sanguínea local e estimula a fase de crescimento dos fios, conhecida como anágena”, explica Dra. Márcia. “Ele ajuda a manter os folículos ativos por mais tempo, o que favorece o nascimento de novos fios e o fortalecimento dos já existentes.”

Segundo a especialista, o Minoxidil é indicado para casos de alopecia androgenética, como o de Luís Salém, além de algumas outras condições que envolvem rarefação capilar, sempre com avaliação médica.

Embora seja amplamente utilizado, o Minoxidil não é uma solução milagrosa e exige persistência e acompanhamento profissional. “Ele é um coadjuvante muito útil no tratamento capilar, porém não trata a causa da queda dos cabelos”, alerta Márcia.

“Os primeiros resultados costumam aparecer entre 3 e 6 meses de uso contínuo. É preciso aplicar corretamente todos os dias, sem interrupções, e seguir a orientação do especialista quanto à dosagem e frequência”, explica a especialista.

A médica também destaca que o produto não recupera folículos já mortos. “O Minoxidil atua sobre folículos ainda ativos, mesmo que enfraquecidos. Por isso, quanto mais precoce o início do tratamento, maiores as chances de sucesso. No caso do Luís, que percebeu a rarefação e buscou ajuda logo, isso é extremamente positivo.”

Embora o ator tenha apostado em um protocolo chamado Hair Grow, que utiliza Minoxidil como base, a médica lembra que, na prática clínica, a substância geralmente é combinada a outras estratégias para potencializar o efeito.

“Microagulhamento, laser de baixa intensidade, suplementação nutricional e controle hormonal são recursos que, juntos ao Minoxidil, trazem resultados mais consistentes e duradouros. Cada caso é único e deve ser avaliado individualmente.”

A médica alerta que, apesar de ser seguro quando bem indicado, o Minoxidil pode causar efeitos adversos, como coceira, irritação ou descamação no couro cabeludo. “Essas reações são mais comuns em fórmulas com alta concentração alcoólica ou com veículos inadequados. Por isso, é sempre importante manipular com orientação médica e dermatológica.”