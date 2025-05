Médica alerta sobre diagnóstico de Gabriel Cartolano após saída do Fofocalizando: 'Complicações'

O apresentador Gabriel Cartolano apresentou sintomas de doença durante o Fofocalizando

O apresentador Gabriel Cartolano (33) surpreendeu os telespectadores do SBT ao abandonar o Fofocalizando no último dia 5 de maio, após relatar fortes dores no estômago. Ele passau por uma bateria de exames, cujo resultado permaneceu em sigilo até ontem. A CARAS Brasil apurou que o artista recebe o diagnóstico de gastrite.

Apesar de manter discrição sobre seu quadro de saúde, Cartolano segue cuidando da saúde e deve iniciar o tratamento médico nos próximos dias. Para entender melhor essa condição, a CARAS Brasil conversa com a médica nutróloga Cibele Spinelli, que esclarece os riscos e sintomas da gastrite, uma doença comum, mas que requer atenção.

"A gastrite é uma inflamação da mucosa do estômago e pode ser causada por diversos fatores. A principal causa no mundo é a infecção pela bactéria Helicobacter pylori, mas o uso prolongado de anti-inflamatórios, o consumo excessivo de álcool, estresse crônico e doenças autoimunes também estão entre os fatores desencadeantes", explica a especialista.

Um dos sinais mais frequentes da gastrite é justamente a dor no estômago, sintoma que leva o apresentador a procurar ajuda médica. No entanto, a médica alerta que a condição nem sempre apresenta sintomas evidentes.

“Nem sempre a dor no estômago está associada. Muitas vezes a gastrite é assintomática ou provoca sintomas leves, como dor na parte superior do abdome (epigástrica). No entanto, mesmo sem sintomas intensos, ela pode estar associada a alterações importantes na mucosa do estômago", afirma a profissional.

A médica também destaca a importância do diagnóstico precoce por meio de exames específicos. “A endoscopia digestiva alta é indicada quando os sintomas persistem, há suspeita de complicações (como úlceras ou sangramentos), presença de fatores de risco para câncer gástrico ou quando há falha no tratamento inicial”, finaliza.