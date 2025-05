Médica alerta sobre diagnóstico da filha de Rodrigo Faro: 'Período crítico'

Maria, filha de Rodrigo Faro e Vera Viel, fará tratamento para problema físico; à CARAS Brasil, a fisiatra Regina Fornari Chueire explica diagnóstico

Maria Viel Faro (16), filha de Rodrigo Faro (51) e Vera Viel (49), falou pela primeira vez nesta segunda-feira, 12, sobre o diagnóstico de escoliose. A adolescente passará por um ano de tratamento para a condição que, se não for observada cedo, pode trazer alguns alertas.

Em entrevista à CARAS Brasil, a fisiatra Regina Fornari Chueire explica que, em geral, a família ou o próprio adolescente percebe a escoliose. "A detecção visual da escoliose é muito importante: os ombros desnivelados, desvio do quadril, as deformidades toráxicas, as alterações da escápula de forma assimétrica, proeminências ósseas e lombares."

A especialista diz que o quadro, mais comum em mulheres, geralmente é descoberto entre seis meses e um ano após a menarca, período de maior crescimento ósseo de meninas. "É o período crítico que os pais devem perceber", acrescenta a médica sobre o diagnóstico que atinge a filha de Rodrigo Faro .

Chueire também explica o que é a escoliose, e que, com estudos e avanços na medicina, hoje o diagnóstico é mais completo. "Antigamente, se achava que a escoliose era apenas um desvio lateral da coluna vertebral. Hoje sabemos que é um desvio tridimensional."

"A escoliose é um processo de alteração na forma da coluna vertebral do tórax que tem muitos fatores que aparecem e podem progredir durante os períodos de crescimento. É muito importante descobrir cedo", completa a médica.

QUEM É MARIA VIEL FARO?

Nascida em São Paulo, Maria Viel Faro é a segunda filha do apresentador Rodrigo Faro e da modelo Vera Viel. Discreta quanto à vida pessoal, a jovem namora o jogador de futebol Caio Narcisi e acumula mais de 500 mil seguidores em seu perfil do Instagram.

