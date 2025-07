Médica alerta sobre cuidados de dieta de Marina Ruy Barbosa: 'Confudir'

Uma dieta tomou conta de famosas como Marina Ruy Barbosa e, em conversa com à CARAS Brasil, a Dra. Cibelle Spinelli falou sobre cuidados ao segui-lá

A atriz Marina Ruy Barbosa é uma das adeptas da nutrição holística. Em conversa com a CARAS Brasil, a nutróloga Cibelle Spinelli falou sobre como é esta nova dieta e quais os cuidados que quem adere ao programa alimentar deve seguir.

A dieta é uma abordagem integrada, isto é, foca em diversas áreas do corpo e tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida, bem como o mental e emocional, sem se limitar apenas ao físico. A alimentação tem como base comidas naturais. Dra.Cibelle aponta: "É uma filosofia alimentar, uma abordagem que vai além da contagem de calorias ou da análise de nutrientes isolados. Ela considera o alimento em sua totalidade — incluindo sua composição, grau de processamento, forma de preparo, e até o contexto cultural e social em que ele é consumido. Mais do que apenas nutrir o corpo, essa visão entende que o que comemos impacta também o nosso bem-estar emocional, social e até o meio ambiente. É um olhar mais integrado, que conecta saúde, sustentabilidade e qualidade de vida."

Quais os benefícios?

Para a especialista, existem muitos benefícios ligados à saúde por conta dos elementos que a compõem, como alimentos naturais. A Dra. Cibelle também comenta: "Seguir uma alimentação dentro da perspectiva holística pode trazer diversos benefícios, como melhora da saúde intestinal, mais energia, controle de peso e prevenção de doenças crônicas. Isso porque ela valoriza alimentos naturais, minimamente processados, geralmente de origem vegetal, e respeita os ritmos do corpo e da cultura alimentar. Além disso, ao considerar fatores como o impacto ambiental da produção de alimentos, a nutrição holística também promove escolhas mais sustentáveis, o que é bom para o planeta e para as futuras gerações."

Riscos e cuidados

Por fim, a profissional avalia que este tipo de dieta, é muito benéfica. Os riscos estão em outros campos, como saber equilibrar o grupo de alimentos usados, acompanhamento médico e não confundi-lô com modas sem comprovação científica: "Em geral, quando bem orientada, a nutrição holística é segura e extremamente benéfica. O cuidado deve estar em não confundir essa abordagem com modismos ou práticas sem respaldo científico. É importante lembrar que holisticidade não é sinônimo de eliminar grupos alimentares ou seguir regras rígidas. Por isso, o acompanhamento com um profissional da saúde, é fundamental para garantir equilíbrio e personalização nas escolhas alimentares".

VEJA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA ATRIZ MARINA RUY BARBOSA NO INSTAGRAM: