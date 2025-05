Médica alerta sinais silenciosos de doença que atingiu Helô Pinheiro: 'Exigem investigação'

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica integrativa Olívia Grimaldi explica o método de análise para o câncer na tireoide, que atingiu Helô Pinheiro

Eterna musa da canção Garota de Ipanema, Helô Pinheiro (81) é uma das celebridades brasileiras que já enfrentou o diagnóstico de câncer na tireoide. A doença pode ter sinais silenciosos e, por isso, ter certa demora até ser identificada e tratada.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica integrativa Olívia Grimaldi alerta a importância da escuta aos sinais do corpo. Ela diz que, segundo estimativas da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, entre 50% e 70% da população adulta pode apresentar nódulos tireoidianos mesmo sem sintomas.

"A maioria é benigna e silenciosa, mas sinais como crescimento acelerado do nódulo, alterações na voz, dor no pescoço, histórico familiar ou exposição à radiação exigem investigação", completa a médica sobre o câncer que Helô Pinheiro enfrentou .

Grimaldi explica que faotres menos óbvios, como deficiência ou excesso de iodo, estrogênio não conjugado, disbiose intestinal e sobrecarga do fígado, também aumentam o risco. "São processos silenciosos, mas que podem criar um ambiente favorável ao surgimento da doença. Por isso, a prevenção na visão funcional vai além da glândula —ela cuida do todo."

A especialista diz que um dos principais métodos para análise se chama punção aspirativa (PAAF) com análise citológica, classificada pelo sistema Bethesda, que define o risco de malignidade do nódulo com base nas células.

"Mas na medicina integrativa não nos limitamos ao exame. Levamos em conta o terreno biológico do paciente: inflamações crônicas, saúde intestinal, autoimunidade e marcadores metabólicos como resistência à insulina", acrescenta.

RELEMBRE O DIAGNÓSTICO DE HELÔ PINHEIRO

A jornalista, mãe de Ticiane Pinheiro (48), descobriu o câncer na tireoide em julho de 2021. Antes do diagnóstico, ela estava sentindo ondas de calor, e, por isso, procurou um médico ginecologista para entender. Após exames de ultrassom, ela descobriu um carcinoma linfático.

No mesmo mês, a eterna Garota de Ipanema foi submetida a uma cirurgia para remoção do nódulo e, em setembro, iniciou tratamento com injeções e iodoterapia. À época, ela reforçou a importância dos cuidados da equipe médica, e também para os cuidados em relação à saúde mental.

