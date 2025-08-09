Médica alerta riscos de tratamento feito por Luciana Gimenez: 'Importante falar sobre'

No início de junho, Luciana Gimenez contou para os seguidores que se submeteu a um tratamento vascular; entenda as possíveis complicações

Em meados de junho, Luciana Gimenez (55) mostrou em suas redes sociais um tratamento vascular ao qual se submeteu, feito com laser. Apesar de ser considerado seguro e pouco invasivo, o procedimento pode apresentar alguns riscos.

Para entender as possíveis complicações, a CARAS Brasil entrevistou a cirurgiã vascular Aline Lamaita. A médica explica que é importante falar sobre os riscos do tratamento feito por Luciana Gimenez , para alertar os pacientes a pontos de atenção.

O que diz a especialista?

"É muito importante falar sobre isso [os riscos]. Apesar de ser um procedimento muito seguro, o laser transdérmico não é isento de riscos especialmente quando feito sem conhecimento específico em doenças venosas", afirma.

Leia também: Médica explica tratamento feito por Luciana Gimenez: 'Pode ser utilizado'

Lamaita diz que, entre as possíveis complicações se destacam: manchas temporárias, bolhinhas, ardência e, em alguns casos, hiperpigmentação ou hipopigmentação persistente. "Um erro comum é tratar vasinhos visíveis sem investigar se existe refluxo em veias maiores. Quando isso acontece, os resultados tendem a ser frustrantes e os vasinhos acabam voltando."

A especialista conta que, na sua prática, todos os tratamentos começam com uma avaliação detalhada, mesmo os que têm foco estético. Ela diz que pede exame de imagem, o ultrassom doppler, para entender a real origem do problema. "O que parece apenas um 'vasinho feio' pode ser, na verdade, o sinal de uma insuficiência venosa mais profunda."

"Sendo assim, as complicações podem ocorrer mesmo em mãos experientes mas em geral com profissionais experientes e uma boa indicação pré evitamos a maior parte deles. Sempre é bom lembrar que pacientes bronzeadas, em uso de algumas medicações específicas, portadoras de doenças cutâneas, gestantes podem ter uma contra indicação ao uso do laser."

O impacto das varizes no Brasil

A doença é considerada muito comum no Brasil, afetando cerca de 38% da população. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, a prevalência do quadro é maior em mulheres, sendo 45%, do que em homens, que são 30%.

O quadro costuma aparecer em pessoas com mais de 40 anos e pode afetar a qualidade de vida dos pacientes, causando principalmente inchaço e dor nas pernas. Atualmente, O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamento para varizes com cirurgia e procedimentos menos invasivos, como escleroterapia com espuma.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LUCIANA GIMENEZ EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: