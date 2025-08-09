Médica alerta riscos de tratamento feito por Luciana Gimenez: 'Importante falar sobre'

No início de junho, Luciana Gimenez contou para os seguidores que se submeteu a um tratamento vascular; entenda as possíveis complicações
Em meados de junho, Luciana Gimenez (55) mostrou em suas redes sociais um tratamento vascular ao qual se submeteu, feito com laser. Apesar de ser considerado seguro e pouco invasivo, o procedimento pode apresentar alguns riscos.
Para entender as possíveis complicações, a CARAS Brasil entrevistou a cirurgiã vascular Aline Lamaita. A médica explica que é importante falar sobre os riscos do tratamento feito por Luciana Gimenez, para alertar os pacientes a pontos de atenção.
"É muito importante falar sobre isso [os riscos]. Apesar de ser um procedimento muito seguro, o laser transdérmico não é isento de riscos especialmente quando feito sem conhecimento específico em doenças venosas", afirma.
Leia também: Médica explica tratamento feito por Luciana Gimenez: 'Pode ser utilizado'
Lamaita diz que, entre as possíveis complicações se destacam: manchas temporárias, bolhinhas, ardência e, em alguns casos, hiperpigmentação ou hipopigmentação persistente. "Um erro comum é tratar vasinhos visíveis sem investigar se existe refluxo em veias maiores. Quando isso acontece, os resultados tendem a ser frustrantes e os vasinhos acabam voltando."
A especialista conta que, na sua prática, todos os tratamentos começam com uma avaliação detalhada, mesmo os que têm foco estético. Ela diz que pede exame de imagem, o ultrassom doppler, para entender a real origem do problema. "O que parece apenas um 'vasinho feio' pode ser, na verdade, o sinal de uma insuficiência venosa mais profunda."
"Sendo assim, as complicações podem ocorrer mesmo em mãos experientes mas em geral com profissionais experientes e uma boa indicação pré evitamos a maior parte deles. Sempre é bom lembrar que pacientes bronzeadas, em uso de algumas medicações específicas, portadoras de doenças cutâneas, gestantes podem ter uma contra indicação ao uso do laser."
A doença é considerada muito comum no Brasil, afetando cerca de 38% da população. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, a prevalência do quadro é maior em mulheres, sendo 45%, do que em homens, que são 30%.
O quadro costuma aparecer em pessoas com mais de 40 anos e pode afetar a qualidade de vida dos pacientes, causando principalmente inchaço e dor nas pernas. Atualmente, O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamento para varizes com cirurgia e procedimentos menos invasivos, como escleroterapia com espuma.
Ver essa foto no Instagram
Dra. Aline Lamaita é cirurgiã vascular (CRM: 101355) membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia, do American College of Phlebology, e do American College of Lifestyle Medicine. Formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (2000), hoje dedica a maior parte do seu tempo à Flebologia (estudo das veias). Possui ccurso de Lifestyle Medicine pela Universidade de Harvard (2018) e pós-graduação em Medicina Integrativa e Longevidade saudável. Também possui título de especialista em Cirurgia Vascular pela Associação Médica Brasileira / Conselho Federal de Medicina. @alinelamaita.vascular
ENTENDA!
Médica aponta desafios de doença autoimune de Ivete Sangalo: 'Investigar de forma criteriosa'
ENTENDA!
Médico explica cuidados paliativos que Arlindo Cruz recebia após AVC: 'Aliviar o sofrimento'
|Filha leva Bruno Gagliasso ao altar em renovação de votos com Giovanna Ewbank
|Médica alerta riscos de tratamento feito por Luciana Gimenez: 'Importante falar sobre'
|Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovam os votos de casamento no Rio
|Arthur Aguiar revela pedido da filha antes de cirurgia: 'Tão bonitinha'
|Médica aponta desafios de doença autoimune de Ivete Sangalo: 'Investigar de forma criteriosa'
|Tom Cavalcante celebra o nascimento da neta: 'Linda história que começa'
|Arlindo Cruz: Saiba o que é o gurufim, formato escolhido para o velório do cantor
|Francisco Gil divide fotos raras de momento com a filha, Sol de Maria
|Neto de Arlindo Cruz emociona com homenagem de despedida: 'Estrelinha'
|Futuro de Duda Santos no Dança dos Famosos vem à tona: 'Grande traição'