  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médica alerta riscos de tratamento feito por Luciana Gimenez: 'Importante falar sobre'
Bem-estar e Saúde / ENTENDA!

Médica alerta riscos de tratamento feito por Luciana Gimenez: 'Importante falar sobre'

No início de junho, Luciana Gimenez contou para os seguidores que se submeteu a um tratamento vascular; entenda as possíveis complicações

Dra. Aline Lamaita
por Dra. Aline Lamaita

Publicado em 09/08/2025, às 18h30

A apresentadora Luciana Gimenez - Foto: Reprodução/Instagram @lucianagimenez
A apresentadora Luciana Gimenez - Foto: Reprodução/Instagram @lucianagimenez

Em meados de junho, Luciana Gimenez (55) mostrou em suas redes sociais um tratamento vascular ao qual se submeteu, feito com laser. Apesar de ser considerado seguro e pouco invasivo, o procedimento pode apresentar alguns riscos.

Para entender as possíveis complicações, a CARAS Brasil entrevistou a cirurgiã vascular Aline Lamaita. A médica explica que é importante falar sobre os riscos do tratamento feito por Luciana Gimenez, para alertar os pacientes a pontos de atenção.

O que diz a especialista?

"É muito importante falar sobre isso [os riscos]. Apesar de ser um procedimento muito seguro, o laser transdérmico não é isento de riscos especialmente quando feito sem conhecimento específico em doenças venosas", afirma.

Leia também: Médica explica tratamento feito por Luciana Gimenez: 'Pode ser utilizado'

Lamaita diz que, entre as possíveis complicações se destacam: manchas temporárias, bolhinhas, ardência e, em alguns casos, hiperpigmentação ou hipopigmentação persistente. "Um erro comum é tratar vasinhos visíveis sem investigar se existe refluxo em veias maiores. Quando isso acontece, os resultados tendem a ser frustrantes e os vasinhos acabam voltando."

A especialista conta que, na sua prática, todos os tratamentos começam com uma avaliação detalhada, mesmo os que têm foco estético. Ela diz que pede exame de imagem, o ultrassom doppler, para entender a real origem do problema. "O que parece apenas um 'vasinho feio' pode ser, na verdade, o sinal de uma insuficiência venosa mais profunda."

"Sendo assim, as complicações podem ocorrer mesmo em mãos experientes mas em geral com profissionais experientes e uma boa indicação pré evitamos a maior parte deles. Sempre é bom lembrar que pacientes bronzeadas, em uso de algumas medicações específicas, portadoras de doenças cutâneas, gestantes podem ter uma contra indicação ao uso do laser."

O impacto das varizes no Brasil

A doença é considerada muito comum no Brasil, afetando cerca de 38% da população. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, a prevalência do quadro é maior em mulheres, sendo 45%, do que em homens, que são 30%.

O quadro costuma aparecer em pessoas com mais de 40 anos e pode afetar a qualidade de vida dos pacientes, causando principalmente inchaço e dor nas pernas. Atualmente, O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamento para varizes com cirurgia e procedimentos menos invasivos, como escleroterapia com espuma.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LUCIANA GIMENEZ EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM:

Dra. Aline Lamaita

Dra. Aline Lamaita é cirurgiã vascular (CRM: 101355) membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia, do American College of Phlebology, e do American College of Lifestyle Medicine. Formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (2000), hoje dedica a maior parte do seu tempo à Flebologia (estudo das veias). Possui ccurso de Lifestyle Medicine pela Universidade de Harvard (2018) e pós-graduação em Medicina Integrativa e Longevidade saudável. Também possui título de especialista em Cirurgia Vascular pela Associação Médica Brasileira / Conselho Federal de Medicina. @alinelamaita.vascular

Luciana GimeneztratamentoVarizesvasosvascular
