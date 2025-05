Médica alerta riscos de acidente de Raissa Barbosa durante gestação: 'Trauma'

Raissa Barbosa usou suas redes sociais para informar que foi encaminhada às pressas para o hospital após sofrer uma queda durante sua gestação

Na manhã da última quarta-feira (14), Raissa Barbosa (34) foi encaminhada às pressas para um hospital após sofrer uma queda em uma escada de sua casa. Grávida de 34 semanas de seu segundo filho, a influenciadora digital mostrou aos fãs um hematoma roxo em seu braço após sofrer o acidente doméstico. No dia seguinte, a ex-participante de A Fazenda 12 confirmou que estava tudo bem com ela e o bebê, mas que permanecerá em observação médica em sua residência.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Ana Paula Mondragón fala sobre os riscos de acidentes domésticos durante a gestação: "São bem variáveis e estarão proporcionalmente relacionados à intensidade do impacto, fase da gravidez e onde foi o trauma. Resumindo brevemente, no primeiro trimestre o risco maior é de aborto espontâneo, no segundo e terceiro trimestre o risco é de descolamento da placenta, ruptura uterina (acidentes graves) e trabalho de parto prematuro".

Em seu relato, Raissa Barbosa contou que não procurou ajuda médica de imediato, apenas quando viu o hematoma roxo em seus braços. Entretanto, a ginecologista explica que o ideal é ir ao hospital logo após a queda.

"Ela deveria ter procurado avaliação imediatamente após o evento, pois mesmo que o trauma pareça leve e que o bebê esteja bem protegido no abdômen, é importante procurar atendimento médico para avaliar a saúde da mãe e do bebê, visto que muitas complicações inicialmente não apresentam sintomas tão evidentes", destaca.

"Os principais sinais que a gestante deve manter atenção são a movimentação fetal, dor abdominal, sangramento vaginal, perda de líquido, contrações uterinas, mal-estar", finaliza. Em seu perfil do Instagram, a influenciadora digital contou aos fãs que foi orientada a se "comportar um pouco mais, ficar quietinha" até o parto.

