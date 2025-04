Médica alerta possíveis complicações do diagnóstico de Barbara Reis: 'Não tem cura'

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã vascular Aline Lamaita aponta possíveis complicações do lipedema, que atinge Barbara Reis, caso seja tratado

No início do mês de abril, Barbara Reis (35) contou em entrevista à Revista CARAS sobre a descoberta do lipedema. A artista foi diagnosticada em menor grau e, em seu caso, a doença não progrediu. Porém, caso não seja tratado, o quadro pode trazer algumas complicações para os pacientes.

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã vascular Aline Lamaita explica que o lipedema pode trazer um impacto emocional e funcional. Ela aponta que a doença que atinge Barbara Reis também pode gerar frustração , já que muitas mulheres fazem dietas restritivas, porém, o quadro não cede.

"Com o tempo, se não tratado, pode evoluir para quadros de mobilidade reduzida, alterações ortopédicas por sobrecarga, alterações no colágeno gerando flacidez, aumento de linfedema nos casos mais avançados (quando o sistema linfático também é comprometido), e muita frustração com a aparência e com tentativas frustradas de emagrecimento."

A médica reforça que com o tratamento certo, é possível controlar os sintomas e evitar a progressão. "O lipedema não tem cura —mas tem tratamento. Muita gente convive com o diagnóstico de forma leve e com qualidade de vida, desde que receba o acompanhamento adequado."

"O mais importante é entender que, quanto mais cedo o diagnóstico for feito, melhores são as respostas ao tratamento. Conhecer seu corpo, ouvir seus sintomas e buscar ajuda especializada faz toda a diferença", completa a especialista.

Nascida no subúrbio do Rio de Janeiro, Barbara Reis é formada pela Casa das Artes Laranjeiras e Tablado. Ela iniciou sua carreira no teatro e ganhou notoriedade nacional ao estrear na Globo com a novela Velho Chico (2016). A artista também foi destaque como a vilã Débora, em Todas as Flores (Globoplay, 2022), e como Aline, a protagonista de Terra e Paixão (2023).

