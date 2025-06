Médica alerta para os sinais que levaram Elaine Mickely à cirurgia: 'Risco de agravamento'

Elaine Mickely revelou aos seus seguidores que realizou uma cirurgia para retirada do útero e das trompas; confira

No mês de maio, Elaine Mickely (45) relembrou com seus seguidores que passou por uma cirurgia. A esposa de Cesar Filho (64) realizou uma histerectomia completa para retirada do útero e das trompas após sofrer com fluxo intenso. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Ana Paula Fonseca, médica ginecologista e obstetra.

Elaine já está recuperada, mas à época confessou que estava com um fluxo sanguíneo muito intenso há um tempo, o que lhe causou a necessidade de repor ferro. Ao realizar os exames, ela descobriu que seu útero apresentava um tamanho anormal e tinha um cisto.

"Quando nós fomos realizar o exame para ver como é que estava o meu útero, ele já estava quatro vezes maior do que o normal e eu estava com um cisto de quatro centímetros, muito grande. Tirei o útero e as trompas. Os ovários não, eles ficaram preservados. É uma cirurgia super tranquila e não foi dolorosa. O pós-operatório foi tranquilo, que para mim foi normal e sob controle", confessou Elaine Mickely.

O que diz a especialista?

Segundo a Dra. Ana Paula Fonseca, especialista no tratamento de distúrbios menstruais, miomas, síndrome dos ovários policísticos (SOP), cistos ovarianos e no atendimento de adolescentes e mulheres, a histerectomia completa é um procedimento cirúrgico no qual são retirados o útero e o colo do útero.

"É recomendada em situações específicas, como em casos de miomas uterinos volumosos e sintomáticos, câncer ginecológico, endometriose profunda, adenomiose severa ou sangramentos uterinos anormais que não respondem ao tratamento clínico. Cada caso precisa ser avaliado com muito cuidado, considerando os sintomas da paciente, seu histórico de saúde e o desejo ou não de ter filhos no futuro", afirma.

Sintoma que chama atenção

Elaine Mickely mencionou que estava muito anêmica na época da cirurgia. A deficiência de ferro é a principal causa de anemia, deficiência nutricional mais prevalente no mundo, afetando 33% das mulheres não grávidas, 40% das mulheres grávidas e 42% das crianças em todo o mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) .

A Dra. Ana Paula explica sobre estes sinais e relação com o sistema reprodutor feminino:"O tratamento precisa ser estratégico, quando a paciente apresenta miomas uterinos associados à anemia, há risco de agravamento do quadro clínico de uma maneira geral".

"O sangramento intenso causado pelos miomas pode levar à anemia severa, comprometendo a qualidade de vida e até a segurança em uma eventual cirurgia. Por isso, uma avaliação ginecológica precoce é essencial para definir o melhor tratamento e evitar complicações", finaliza a ginecologista.

Leia mais em: Elaine Mickely passa por cirurgia de retirada do útero e médica faz alerta: "Qualidade de vida"

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA ATRIZ ELAINE MICKELY NAS REDES SOCIAIS: