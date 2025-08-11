Médica alerta para sintoma relatado por Priscila Fantin: 'Afeta diretamente a saúde'

Priscila Fantin revelou os sintomas que teve durante o climatério; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Ana Paula Fonseca explica

Priscila Fantin (42) chocou ao revelar detalhes de uma situação que enfrentou nos bastidores da Dança dos Famosos 2023. Antes de se consagrar campeã do quadro do Domingão com Huck, a artista passou pelo início do climatério e falou sobre os sintomas desta fase. Segundo a atriz, ela teve vários sinais, incluindo dores no ósseos e falta de disposição .

"O mais difícil foi vencer o momento que meu corpo estava, porque eu entrei no climatério e não sabia, mas eu sentia todos os sintomas do meu corpo sem saber o que estava acontecendo[...] Um deles que eu tinha era a falta de disposição física, algumas dores nos ossos. Vencer o meu próprio corpo foi a minha maior batalha. E a maior importância também do Dança para mim foi nesse sentido, de aprender a lidar com uma nova configuração hormonal, sabe?”, revelou Priscila Fantin.

O que diz a ginecologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Ana Paula Fonseca, médica ginecologista e especialista no tratamento de distúrbios menstruais, miomas, síndrome dos ovários policísticos (SOP).

“No climatério, que é esse período de transição hormonal, a queda no estrogênio afeta diretamente a saúde óssea. A mulher pode sentir dores nas articulações e ossos porque o estrogênio também é responsável por ajudar na fixação do cálcio no osso, sem ele, há uma aceleração na perda óssea”, declara.

O que é o climatério?

O climatério, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) , é o período de transição da vida da mulher que marca o fim da fase reprodutiva e o início da não reprodutiva, culminando com a menopausa.

Por isso, a Dra. Ana Paula Fonseca reforça que o acompanhamento ginecológico é fundamental. A terapia de reposição hormonal, quando indicada e adequada para cada paciente, pode aliviar os sintomas físicos e psíquicos.

"E, se incluirmos atividade física regular e uma alimentação rica em cálcio e vitamina D, os resultados são ainda mais expressivos”, finaliza a ginecologista ao avaliar casos como da atriz Priscila Fantin durante o climatério.

