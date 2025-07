Médica alerta para sinais iniciais da doença de Manoel Carlos: 'Estejam atentos'

Em entrevista à CARAS Brasil, médica explica sintomas precoces que confundem com o envelhecimento comum e reforça cuidados com doença de Manoel Carlos

Com o envelhecimento da população, cresce também o número de diagnósticos da Doença de Parkinson, entre os afetados, está o autor Manoel Carlos (92), que convive publicamente com a condição. Mas, ao contrário do que muitos pensam, os primeiros sintomas vão muito além dos clássicos tremores nas mãos.

Em entrevista à CARAS Brasil, a geriatra Roberta França detalha os sinais que merecem atenção e mostra como o diagnóstico precoce pode preservar a autonomia e a qualidade de vida do paciente. “Muitas pessoas acreditam que a lentidão faz parte do envelhecimento, mas nem toda lentidão, tremor ou desequilíbrio são normais para a idade”, alerta a médica.

A Doença de Parkinson é um distúrbio neurológico progressivo que compromete os movimentos e pode causar grande impacto emocional e social . Por isso, diferenciar os sintomas da condição daqueles típicos da idade é essencial.

“Esses sinais podem ser indicativos precoces da Doença de Parkinson, que é uma condição neurológica, neurodegenerativa e progressiva. Os sintomas mais comuns estão relacionados ao tremor de repouso, que ocorre quando a pessoa está parada, especialmente nas mãos. De modo geral, esse tremor desaparece quando a pessoa está em movimento e, normalmente, afeta apenas um lado do corpo. Só depois, com a progressão da doença, ele pode passar para o outro lado”, explica a geriatra.

Outros sintomas motores típicos também precisam ser observados: “A lentidão dos movimentos, conhecida como bradicinesia, é quando a pessoa parece estar se movendo em câmera lenta. Também ocorre rigidez muscular, onde os músculos ficam mais duros, como se estivessem travados, dificultando os movimentos. Isso pode causar quedas frequentes, pois a pessoa sente como se estivesse ‘travando’ ao tentar se mover”, detalha Roberta.

Além disso, alterações na postura, na fala e na expressão facial também são pistas importantes da doença.

“O paciente pode começar a ter uma postura mais curvada, como se estivesse ‘correndo atrás do equilíbrio’, o que aumenta o risco de quedas. A perda da mímica facial é outra característica da doença: a pessoa parece ter o rosto paralisado, com pouca expressão, como se tivesse feito um botox muito intenso. A mudança na fala também é muito comum, com a voz se tornando mais baixa e monótona, e, em alguns casos, o paciente pode ter dificuldades para engolir, resultando em engasgos”, diz a especialista.

Sinais do envelhecimento ou alerta para o Parkinson?

Mas nem todo sinal é motivo de alarme. Segundo a médica, algumas alterações são naturais do envelhecimento.

“No envelhecimento normal, não patológico, é comum observar uma lentificação dos movimentos, como caminhar, levantar ou sentar-se. Também podem ocorrer esquecimentos simples que não afetam a rotina diária, redução de energia e rigidez matinal que melhora com o movimento. Essas alterações são leves, não progressivas e não interferem nas atividades do dia a dia. No entanto, se o tremor de repouso aparece, ou se há lentidão excessiva, perda de equilíbrio e quedas frequentes, é hora de investigar mais a fundo”, orienta.

A especialista também alerta para os impactos psicológicos do diagnóstico: “É muito comum, principalmente após o diagnóstico, que os pacientes apresentem quadros depressivos. Isso ocorre porque a doença gera grande ansiedade, irritabilidade e angústia, especialmente devido ao medo da exposição pública, já que o tremor pode causar vergonha e isolamento social. É fundamental que a família e os amigos estejam atentos a esses sinais e ajudem o paciente a enfrentar o impacto social da doença.”

Quando procurar ajuda?

Perceber os sinais precocemente pode fazer toda a diferença no tratamento. Se houver qualquer suspeita, o ideal é procurar um neurologista ou geriatra para avaliação e acompanhamento. Quanto antes iniciado o manejo, maior a chance de manter a independência e a qualidade de vida do paciente.

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Quem é Manoel Carlos?

Manoel Carlos Gonçalves de Almeida, conhecido como Maneco, é um renomado autor, diretor e produtor brasileiro, nascido em São Paulo em 14 de março de 1933. Iniciou sua carreira na década de 1950 como ator na TV Tupi, posteriormente atuando como roteirista, diretor e produtor em diversas emissoras brasileiras.

Se destacou por suas novelas que retratam a sociedade carioca contemporânea, especialmente no bairro do Leblon. Entre suas obras mais conhecidas estão Por Amor (1997), Laços de Família (2000) e Mulheres Apaixonadas (2003) . É pai da atriz Júlia Almeida e da roteirista Maria Carolina, com quem colaborou em várias produções.