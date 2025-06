Médica alerta para os sinais do diagnóstico de Felipe Simas: 'Frequente em pessoas jovens'

O ator Felipe Simas tornou público um problema de saúde e falou do diagnóstico que recebeu após ser internado

Felipe Simas (32) usou as redes sociais no último domingo, 22, para compartilhar um novo relato sobre sua saúde. Em um vídeo publicado, ele relembrou a descoberta de neurite óptica, uma rara inflamação no nervo óptico. O ator chegou a ser internado em janeiro do ano passado após perceber algumas manchas no olho direito. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giovana G. De Paula.

Nas redes sociais, o irmão do ator Rodrigo Simas (33) relembrou sobre o problema de saúde que enfrentou no ano passado:""Não sei se vocês lembram, mas, no ano passado, depois de uma semana exaustiva, eu cheguei em casa e a minha visão estava um pouco turva e coloração diferente".

"Fiquei preocupado, mas achei que fosse só cansaço. Fui descansar. Na manhã seguinte permanecia do mesmo modo. A Mari (Mariana Uhlmann, sua mulher) rapidamente me levou ao oftalmologista, que pediu um batalhão de exames. Fui internado e diagnosticado com neurite óptica", relembrou o ator.

O que diz a especialista?

Segundo a Dra. Giovana G. De Paula, que exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP), a neurite óptica é a inflamação do nervo óptico, como se fosse um “cabo” que leva informação do olho ao cérebro.

"Essa inflamação lesiona a bainha de mielina, que é como um isolante para nossos neurônios, prejudicando a transmissão dos sinais visuais. É relativamente frequente em pessoas jovens, podendo estar associada à doenças autoimunes após investigações ou ser apenas um fato isolado", declara.

Sintomas e tratamento

Os sinais mais comuns incluem:

Dor ocular (aguda, pior ao mover o olho);

Visão turva ou perda súbita (geralmente em apenas um olho);

Alteração na percepção de cores (discromatopsia – especialmente aparência menos vibrante de vermelhos);

Pontos cegos ou manchas no campo de visão;

Em alguns casos, flashes de luz mesmo com os olhos fechados;

"Em muitos casos de neurite óptica idiopática (isolada), há recuperação espontânea em semanas a meses, mas, para acelerar a recuperação e reduzir inflamação, utilizam-se corticosteroides: Quando associada à doença autoimune (como esclerose múltipla ou NMOSD), o tratamento inclui: Terapia imunossupressora contínua (para o controle da doença de base)", finaliza a especialista.

Leia mais em: Médico fala sobre riscos de diagnóstico de Felipe Simas: 'Perda da visão'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO ATOR FELIPE SIMAS NAS REDES SOCIAIS: