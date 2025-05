Médica alerta para saúde dos idosos após morte de Dorinha Duval: 'Mais frágeis'

Dorinha Duval morreu aos 96 anos; ela ficou conhecida por participar do 'Sítio do Picapau Amarelo' e deixou a carreira de atriz após uma condenação

A atriz Dorinha Duval, que ficou famosa após interpretar a primeira Cuca do Sítio do Picapau Amarelo, morreu aos 96 anos. A informação foi confirmada por sua filha, a atriz Carla Daniel, em um post nas redes sociais na última quarta-feira, 21.

O corpo da atriz Dorinha Duval, está sendo velado no Cemitério da Penitência, no bairro Caju, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, 22, também haverá a cremação em uma cerimônia restrita aos familiares. A causa oficial da morte ainda não foi informada.

OPINIÃO MÉDICA

Para entender mais sobre a saúde de pessoas idosas, a CARAS Brasil entrevista à Dra. Sumika Mori - médica geriatra que tem doutorado em Ciências Médicas pela USP - que avalia o caso da atriz que faleceu aos 96 anos.

"As pessoas com mais de 90 normalmente são pessoas mais frágeis, [tem] exceções, é claro. O que determina essa fragilidade? Idosos que estão um pouco mais lentos para caminhar, para executar tarefas, tem menos gosto que antes, menos força para subir escadas, para levantar peso. São pessoas que sentem mais exaustão, estão mais cansadas", avalia.

Como muitos idosos apresentam essa fragilidade, a médica geriatra reforça que é importante que esses pacientes tenham um acompanhamento com um especialista de confiança e estejam atentos para os sinais de doenças mais comuns nesta faixa etária.

"Nesse sentido, idosos que se tiverem alguns desses sinais que são mais comuns com o avançado do tempo, eles precisam ser melhores cuidados e às vezes até ajudados nas tarefas do dia a dia. E sempre que tiverem algum sinal como esquecimento, indisposição, eles terem um bom médico de confiança para diagnosticar realmente novas condições. Algumas doenças não são mais comuns nessa idade, mas outras são. Uma das que é mais comum nessa idade são as demências", alerta.

Dorinha Duval chamou atenção por chegar até os 96 anos de idade e a geriatra reforça que é importante esclarecer, que apesar dos fatores genéticos, a longevidade é muito atrelada ao estilo de vida que a pessoa adota.

"Mais de 50 a 70% do que é a longevidade de hoje, é determinada também pelo comportamento das pessoas, pelo estilo de vida.Principalmente alguns, ter evitado fumar, beber,bons elos sociais, controlado bem algumas doenças como diabetes, infarto, derrame, isso faz parte do que leva uma pessoa à longevidade", finaliza.

QUEM FOI DORINHA DUVAL?

Dorah Teixeira, mais conhecida como Dorinha Duval, nasceu em 21 de janeiro de 1929, em São Paulo. Ela iniciou sua carreira como vedete no teatro de revista nos anos 1950 e estreou na TV na novela Verão Vermelho (1969), da Globo. Contudo, sua carreira foi interrompida em 5 de outubro de 1980 após uma tragédia.

Durante uma briga com o então marido, o produtor publicitário Paulo Sérgio Garcia Alcântara, ela disparou tiros contra ele, que morreu horas depois no hospital. De acordo com informações do jornal O Globo, o desentendimento teria começado no quarto do casal após chegarem de uma festa.

Dorinha Duval foi julgada duas vezes e, inicialmente, foi condenada a um ano e seis meses de prisão por excesso culposo - termo jurídico usado quando há exagero na forma de reagir, mesmo em legítima defesa. Um novo julgamento foi realizado em 11 de março de 1989, com a atriz sendo condenada a seis anos de prisão em regime semiaberto, que era a pena mínima para homicídio simples.

Leia mais em: Dorinha Duval se afastou da TV após matar o marido e foi condenada duas vezes

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: